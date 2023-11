Un Professore 2, che malattia ha Dante?

Che malattia ha Dante in Un Professore 2 stagione? Questa la grande domanda al centro dei nuovi episodi della fiction Rai diretta da Alessandro Casale in onda su Rai 1 dallo scorso 23 novembre 2023. Proprio durante la prima puntata, dopo una normale corsetta in compagnia di Manuel, Dante è raggiunto da un improvviso mal di testa che lo costringe a fermarsi e a tornare a casa.

Convinto che si tratti soltanto di stanchezza, Dante scopre presto che quel mal di testa non gli passa, non così facilmente. Per questo, mentre continua a portare avanti la sua vita tra impegni scolastici e personali, il professore decide di fare degli esami del sangue più approfonditi risalendo così alla causa del suo malessere. Ma sono proprio questi test a dare un esito del tutto inaspettato. Nel dettaglio, Dante scopre di avere alcuni valori fuori norma.

Il referto preoccupa l’uomo che decide comunque di non parlarne con nessuno, se non con una sua amica dottoressa incontrata in ospedale. Ed è proprio lei che nel corso della seconda puntata gli consiglia di approfondire il presunto problema di salute con una TAC. Quale sarà la diagnosi?

Un Professore 2, cosa dice la TAC di Dante?

Dante è un uomo che non si arrende facilmente. Per questo motivo, pur consapevole di star vivendo un momento parecchio complicato della sua vita, alla fine decide continuare il suo lavoro di insegnate, padre e amante senza far pesare il suo problema sugli altri.

Tuttavia, sebbene Dante non ne parli spesso, gli spettatori non smettono chiedersi quale potrebbe essere l’esito della TAC del professore. Sappiamo che un esame del genere, una Tomografia Assiale Computerizzata, serve ai pazienti per ottenere delle diagnosi precise e dettagliate del corpo umano, mediante i raggi X.

Ma cosa si scopre con una TAC? In questo caso, il nostro Dante si prepara a far luce sul tipo di problema che gli causa i forti mal di testa, dunque qualcosa legato al suo sistema nervoso. La speranza dei fan, tuttavia, è che alla fine la vera diagnosi della TAC sia negativa, dunque che escluda qualunque tipo di male. Al momento, però, si tratta ancora soltanto di ipotesi in attesa che la stessa fiction ci riveli la verità sulla malattia del professore.