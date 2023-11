Anticipazioni Un Professore 2 prima puntata: episodi 1 e 2

Dove siamo rimasti con Un Professore prima stagione?

Cosa aspettarci dalle anticipazioni della prima puntata di Un Professore 2? Al via da giovedì 23 novembre 2023 in prima visione assoluta su Rai 1 la messa in onda di Un Professore 2 stagione, atteso secondo capitolo della fiction Rai con Alessandro Gassmann di ritorno con dodici nuovi episodi in onda nel corso di sei prime serate. Ma dove siamo rimasti con la prima stagione e cosa aspettarci dalla seconda?

Facendo un passo indietro, ci ricordiamo del dodicesimo e ultimo episodio in cui un evento tragico coinvolgeva Simone e portava Dante a rivivere il dramma che gli aveva segnato la vita: la morte del gemellino di Simone. Dopo essersi riconciliati, grazie anche alla presenza costante di Anita, Dante è pronto ad aiutare i suoi alunni tornando più forte e determinato di prima. Continua a leggere l’articolo per scoprire le anticipazioni dei primi due episodi in onda giovedì 23 novembre 2023.

Professore 2 trama primo episodio “Eraclito: Tutto scorre”

Nel corso del primo episodio, dal titolo “Eraclito: Tutto scorre”, ritroviamo Dante e Anita più affiatati e vicini che mai. La relazione tra i due va a gonfie vele, ma alle spalle dei rispettivi figli Simone e Manuel che non sanno ancora niente.

Intanto il giovane Mimmo prova a mettersi in contatto con Dante per comunicargli di aver ottenuto la semilibertà, e che d’ora in poi lavorerà come aiuto bibliotecario al Liceo Leonardo Da Vinci di Roma.

A rispondergli è Simone, pronto anche lui a tornare tra i banchi di scuola per un nuovo anno. I ragazzi di 4^ B infatti si riuniscono, e sebbene alcuni di loro abbiano cambiato scuola, altri nuovi alunni si aggiungono invece alla nostra affezionata classe.

Tra questi conosciamo la ragazza polacca Nina, che attira subito l’attenzione di Manuel, insieme anche al calciatore di origini africane Rayan. Si prepara intanto il primo colpo di scena della puntata: Manuel e Anita vengono sfrattati di casa.

Presi alla sprovvista dalla sconvolgente notizia, è proprio Simone a proporre loro di trasferirsi in casa sua. Si tratta, tuttavia, dell’occasione perfetta perché la relazione tra Dante e Anita venga presto allo scoperto. Non passerà molto tempo, infatti, prima che i ragazzi colgano in flagrante i due piccioncini.

I colpi di scena, però, non finiscono qui. Poco dopo Anita è contattata da una sua amica che le chiede di sostituirla per la traduzione simultanea in un convegno. Ed è proprio durante l’evento che Anita si imbatte in una vecchia conoscenza, ovvero Nicola Brandi che, non appena riconosce la voce di Anita, finisce per sorriderle malinconico. Cosa lega i due personaggi?

Professore 2 trama secondo episodio “Bergson: Il tempo”

La prima serata di messa in onda di Un Professore 2 prosegue con il secondo episodio dal titolo “Bergson: Il Tempo”. Questo si apre con la scarcerazione di Mimmo, ex studente di Dante, che può finalmente tornare a respirare aria pulita, iniziando la nuova esperienza come aiuto bibliotecario al liceo Leonardo Da Vinci, dove insegna Dante.

A scuola, intanto, Anita e Manuel si avvicinano sempre di più, mentre Dante chiede alla ragazza di parlare a tutti del suo passato. Per lei, tuttavia, è ancora troppo presto per aprirsi. Per questo Manuel decide di seguirla di nascosto dopo la scuola, sorprendendola a rubare un libro nella stessa biblioteca dove lavora sua madre Anita.

Più tardi arriva come un fulmine a ciel sereno la telefonata di Nicola ad Anita. L’uomo le chiede infatti di vedersi, dandole appuntamento nell’hotel dove vive momentaneamente. Per l’occasione, Anita conosce Viola, la figlia in sedia rotelle del suo ex.

Dopo un brutto incidente automobilistico, la ragazza ha perso l’uso delle gambe. A causa inoltre di questa sua condizione, la ragazza si rifiuta di tornare a scuola, cosa che spinge Anita a volerla aiutare consigliandole di contattare Dante, il “cacciatore di studenti in fuga”.

Intanto cresce anche il rapporto tra Simone e Mimmo, il quale decide pian piano di aprirsi con il nuovo amico. Presto sarà proprio lui a difendere Simone da un’improvvisa aggressione violenta provocata dal ragazzo di quinta, Ernesto. Quest’ultimo, dopo essersela presa con Simone, è colpito alle spalle da Mimmo che lo mette KO. A questo punto il ragazzo di quinta finisce in coma mettendo i due amici in grossi guai. Simone deciderà di coprire Mimmo?

Più tardi, su richiesta della preside, Dante si reca all’albergo di Nicola per fare un tentativo con Viola, giovane che però lo respinge. Nel frattempo, Dante inizia ad accusare un brutto mal di testa che lo spinge a fare delle analisi del sangue più approfondite. Queste rivelano dei valori fuori norma. Ma le sorprese non sono ancora finite. Più tardi, all’insaputa di tutti, Floriana, l’ex moglie di Dante, torna da Glasgow all’improvviso.