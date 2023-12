Un Professore 2: Anita lascia Dante, si mette con Nicola?

Un Professore 2, perché Anita lascia Dante?

Colpo di scena nella quarta puntata di Un Professore 2: Anita lascia Dante. Questa è la triste novità in arrivo nelle nuove puntate della fiction Rai con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi.

Proprio i due celebri attori italiani si ritrovano qui nei rispettivi panni di Dante e Anita, coppia splendida vittima però degli imprevisti della vita. Come spiega la stessa Anita nel corso della terza puntata, la sua vita sembra all’improvviso andare a pezzi.

Tutta colpa della scoperta di Manuel sul suo vero padre, verità a lungo tenuta segreta da Anita per il bene del figlio, e del padre lontano, chissà dove. Ma è proprio il ritorno di Nicola a far tremare la vita della donna, soprattutto in ambito sentimentale.

Inoltre, proprio quando Anita avrebbe bisogno della presenza di Dante, ormai distratto da mille impegni e anche da alcuni segreti, a complicare ulteriormente le cose è anche il ritorno di Floriana, l’ex moglie di Dante, nella sua casa di proprietà.

Dopo aver provato più volte a chiedere al compagno di trovare una sistemazione altrove tutta per loro, lontana da ex mogli, suocere e figli, il professore le ha spiegato di non volersi trasferire preferendo rimanere dov’è.

Come al solito, Dante è bravo a risolvere i problemi degli altri, mentre è un vero disastro con la sua vita personale. Scopriamo così che, di lì a breve, Anita decide di lasciare la villa, ma anche la sua relazione con Dante.

Ormai sempre più distanti l’uno dall’altra, non sembra esserci alcuna possibilità perché le cose tra i due si sistemino e tornino come un tempo. Ma Anita sta forse lasciando Dante per tornare da Nicola?

Un Professore 2, Anita torna insieme a Nicola?

Dopo quanto descritto nel paragrafo precedente, non è più così difficile riuscire a comprendere le motivazioni che spingono Anita a lasciare Dante. Trascurata e messa da parte, Anita ha bisogno di sentirsi amata e capita in un momento tanto difficile della sua vita come quello che sta proprio vivendo ora.

Il suo obiettivo, infatti, è riavvicinarsi al figlio Manuel provando a riottenere la sua fiducia. Nel farlo, però, Anita finisce inevitabilmente per riavvicinarsi anche a Nicola, il vero padre del ragazzo.

Ed è così che, stando a quanto emerge anche dalle anticipazioni Rai, un bel giorno tra Anita e Nicola scoppia la passione, di nuovo. Sebbene i due siano agli antipodi, tra di loro si riaccende come l’antica intesa di un tempo. Ma non si tratta dell’unica coppia pronta a rivangare il passato.

Prima di loro, infatti, ci penseranno Dante e la sua ex moglie Floriana a vivere la vecchia tenerezza di un tempo. Che si tratti davvero della fine della storia d’amore tra Anita e Dante, oppure di un momento di transizione non ci è ancora dato saperlo. Per scoprirlo non ci resta che continuare a seguire la programmazione di Un Professore 2 in onda in prima visione su Rai 1.