Un Professore 2, Simone e Mimmo si mettono insieme?

Nelle prossime puntate di Un Professore 2 Simone e Mimmo si mettono insieme o restano amici? Questa è una delle nuove love story di stagione su cui tutti gli spettatori si interrogano impazienti di conoscerne la risposta. Dopo la fine della piccola parentesi “Simuel”, da una parte ritroviamo Simone più forte e sicuro di sé dopo il coming out affrontato nella stagione precedente.

Dall’altra, invece, incontriamo Mimmo, un ragazzo solo e impaurito convinto che la sua vita sarà sempre e solo un completo disastro. Sebbene all’inizio della stagione l’ex studente di Dante dica a Simone di essere stato fidanzato con una ragazza, questo non impedisce al giovane Balestra di rimanergli vicino provando emozioni sempre più profonde nei suoi confronti.

In un continuo salvataggio reciproco, fisico e psicologico, Simone e Mimmo finiscono per diventare l’uno il punto di riferimento dell’altro, pronti a tutto pur di proteggersi e restare vicini. Che si tratti dell’inizio di una storia d’amore?

Un Professore 2, Mimmo e Simone si baciano

Le anticipazioni Rai ci suggeriscono che tra Mimmo e Simone cresce la vicinanza e l’intimità. Proprio all’inizio della quarta puntata, ad esempio, i due amici si scambiano delle frasi d’intesa che lasciano emergere il loro interesse reciproco. “Per me amare te è facile” dice Simone all’amico che ricambia il pensiero con grande sorpresa. “Quello anche per me“, risponde Mimmo sorridendogli.

Anche più tardi, dopo un momento di grande panico che vede Mimmo in pericolo, Simone capisce che l’unico modo per proteggerlo è rimanergli accanto in questa brutta vicenda contro gli uomini malavitosi che gli stanno addosso.

In carcere, infatti, il compagno di cella Molosso è venuto a sapere che sua moglie lo tradisce e per questo chiede a Mimmo di tenere la donna sotto controllo per scoprire il nome dell’amante.

Ed ecco arrivare il tanto atteso colpo di scena. Mimmo e Simone si baciano per la prima volta. Un gesto inaspettato da parte del primo che lascia Simone spiazzato e senza parole.

Il primo bacio tra Mimmo e Simone avviene alla fine del settimo episodio, nel corso della quarta puntata di programmazione della fiction. Un momento di grande tenerezza che, tuttavia, spinge il pubblico a farsi adesso un’altra domanda: come la prenderà Manuel?

Tra lui e Simone è davvero finita? Considerando che il figlio di Anita ha adesso una relazione con la sua compagna di scuola Nina, è probabile che reagisca alla notizia del bacio senza gelosia, ma solo con un po’ di apprensione per la sicurezza dell’amico, ormai quasi un fratello. Per saperne di più non ci rimane che continuare a seguire gli episodi di Un Professore 2 in onda in prima visione su Rai 1.