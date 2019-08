Anticipazioni Bitter Sweet, Nazli rischia di morire: la trappola

Bitter Sweet anticipazioni, Nazli rischia di morire a causa di Demet

Nelle prossime puntate di Bitter Sweet Nazli rischierà di morire a causa del piano diabolico di Demet. Come forse sapete già, la prossima settimana sarà dedicata interamente al matrimonio di Nazli e Ferit, e la cattivissima di Bitter Sweet, una volta venutane a conoscenza, deciderà di architettare un piano che causerà parecchi guai alla ristoratrice; questo dimostra chiaramente che la donna, almeno fino a questo punto della soap opera turca, pur essendo spaventatissima da Hakan non ha nulla da invidiargli in quanto a follia. Tutto riuscirà grazie alla presenza di Burak nel ristorante di Nazli: si tratta di una spia che è stata assunta inconsapevolmente dalla ragazza che mai avrebbe pensato che Demet si sarebbe spinta a tanto. Ma facciamo subito il punto della situazione.

Anticipazioni Bitter Sweet: il matrimonio finto di Nazli e Ferit di cui nessuno sa

Nazli e Ferit si sposeranno perché questo è l’unico modo che avranno per salvare Bulut dalle grinfie di Demet e Hakan; a chiederlo alla ragazza sarà proprio Aslan che pur non avendo dimenticato quanto fatto da Asuman chiederà aiuto a Nazli. Inizialmente la Pilar sarà molto scettica ma dopo aver visto Bulut soffrire ancora una volta a causa di questo trasferimento forzato a casa degli zii deciderà di accettare; i genitori saranno un ostacolo difficile da superare per Nazli ma alla fine tutto andrà per il verso giusto. Almeno fino all’entrata in scena di Demet. Sì, avete letto bene: l’ex fidanzata di Ferit non accetterà il matrimonio con Nazli e dopo aver saputo dei suoi spostamenti la chiuderà in una cella frigorifero. Che ci fa la Pilar in un deposito? Continuate a leggere.

Bitter Sweet anticipazioni turche: Nazli rinchiusa da Demet in una cella frigorifero

La Pilar sa che il matrimonio è stato combinato e che serve soltanto per riprendersi Bulut; ecco perché non gli darà troppa importanza e prima della cerimonia deciderà di fare una capatina dal fornitore di pesce del suo ristorante. Proprio qui interverrà Demet: la donna approfitterà di un momento in cui il fornitore si allontanerà dalla cella frigorifero, e dei controlli di Nazli alla merce, per chiuderla dentro senza dare nell’occhio; questo metterà in serio pericolo la vita di Nazli che poi però sarà salvata e potrà andare a sposarsi. Il matrimonio con Ferit avverrà lo stesso giorno ma lui, che non saprà nulla per un po’ del motivo del ritardo di Nazli, perderà ancor più fiducia nei suoi confronti. Trovate qui tutte le altre anticipazioni su Bitter Sweet.