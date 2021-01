Anticipazioni Amici lunedì: sfida per Arianna e Martina, sorpresa per Sangio

Maria De Filippi ha salutato il suo pubblico e dato la linea a Verissimo, ma le anticipazioni di Amici 20 per lunedì 18 gennaio 2021 non mancano di certo. Cosa è successo quando la puntata in onda è terminata? I ragazzi hanno continuato a esibirsi. C’erano ancora delle felpe in sospeso: non tutti hanno fatto in tempo a esibirsi nella puntata in onda. Il tempo a disposizione come sempre è limitato. Come succede con la registrazione, che viene interrotta e mandata in onda nel daytime del lunedì, lo stesso è successo anche oggi che la puntata era in diretta.

I cantanti si sono esibiti quasi tutti, visto che c’è stata una gara molto importante con gli inediti. Mancavano all’appello Ibla, entrata da poco, e Leonardo, che ha perso la sfida delle dirette su Instagram e quindi non ha potuto partecipare oggi all’altra gara. I due allievi si sono esibiti oggi e li vedremo in onda lunedì nel corso del daytime: i professori hanno confermato le loro felpe. Stando a quanto riportato dalla pagina Amici News, inoltre, Ibla e Leonardo avrebbero cantato i loro inediti. Anche i ballerini sono tornati al banco con la loro felpa.

Samuele ha ballato una coreografia insieme a Rosa, Alessandro e Giulia. Ha ricevuto molti complimenti e Veronica Peparini gli ha dato un 8. Alessandro invece ha ballato insieme a Rosa, ma non la coreografia della Celentano che ha scatenato scontri e pesanti accuse. Anche lui ha preso un bel voto: Lorella gli ha dato un 8. Si sono svolte anche le sfide di Arianna Gianfelici e Martina Miliddi. Come saranno andate? Le anticipazioni sulle sfide di Arianna e Martina non possono che far tirare un sospiro di sollievo ai loro fan: hanno vinto entrambe.

Arianna ha dovuto sostenere una sfida in seguito al provvedimento disciplinare per la pulizia della casa. Arisa aveva tentato di cambiarle la punizione, ma non c’è stato verso. Alla fine però è andata bene: Arianna ha vinto la sfida ad Amici 20 oggi. Ha cantato La mia storia tra le dita e Sono solo parole. Anche Martina ha vinto contro una ballerina che da tutti è stata definita la sua sosia. Anche lei si è esibita con due coreografie ed è tornata al suo banco, dopo averlo difeso con grinta e tanto impegno.

Sangiovanni ha chiuso la puntata esibendosi con la cover di Like a prayer, che ha portato a termine con i cori. Tra questi c’era anche il video di suo papà e questo lo ha fatto molto sorridere. Sebastian si è esibito prima di Alessandro, ma non ci sono stati momenti tra lui e Giulia: forse perché il cuore per la ballerina appartiene ormai a un altro?