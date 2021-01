Amici 20 Giulia e Sangiovanni si sono baciati: primo bacio per lei, lui frena

Giulia e Sangiovanni si sono baciati ad Amici 20! La ballerina non ha mai nascosto di avere un debole per il bel cantante di Guccy Bag, anzi lo ha ammesso sin dal primo giorno. Inizialmente non era chiaro chi fosse il fortunato, ma poi essendo ripresi 24 ore su 24 è stato inevitabile parlarne e far capire chi era. Ma Sangiovanni ha iniziato a ricambiare Giulia e i due si sono avvicinati piano piano, molto teneramente. Fino al daytime di oggi, in cui è stato mandato in onda il bacio tra Giulia e Sangiovanni ad Amici.

Inizialmente sembrava un amore impossibile, perché lui era fidanzato. È evidente che sia finita con l’altra ragazza, anche perché Sangiovanni non ha respinto le attenzioni di Giulia, anzi si sono avvicinati moltissimo nelle ultime settimane. Nel daytime di oggi Giulia ha raggiunto il cantante in camera, lui stava facendo un riposino e quando si è svegliato lei si è sdraiata accanto a lui. “Non posso mandarti via. Non posso starti distante”, ha detto Sangiovanni. Poi si sono nascosti sotto al cappuccio della felpa del cantante ed è scattato il bacio!

Non si è visto chiaramente, ma si era intuito che ci fosse stato qualcosa fra i due. Giulia lo ha confermato quando è arrivata in sala prove ed era molto emozionata! Gli altri ballerini hanno subito notato lo stato di agitazione e di gioia di Giulia, al punto che Martina ha intuito e ha chiesto direttamente se si fossero baciati. La ballerina ha confermato e tutti hanno gioito insieme a lei. Poi Giulia ha detto: “Era il primo. Per me era il primo. A 18 anni ho dato il primo bacio”. La ballerina non aveva mai dato neanche un bacio a stampo, quindi per lei è stato un momento emozionante e da ricordare.

Il giorno dopo però Sangiovanni si è mostrato molto pensieroso e distaccato. Giulia non ha fatto mancare la sua vicinanza e il suo sostegno, fino a quando si sono isolati in camera e hanno parlato della loro situazione. Sangiovanni ha avuto modo di riflettere sul bacio e a Giulia ha detto di volerci andare piano. Non può negare che Giulia gli piaccia e intende ascoltare ciò che prova. Per lui è difficile adesso stare lontano da Giulia, è consapevole che qualcosa fra loro ci sia. Tuttavia c’è qualcosa che lo frena:

“Il mio obiettivo principale è sempre la musica, come per te deve essere la danza. Quella roba lì un po’ mi mette ansia, il comportarci da coppia. Il motivo per cui sono qua è altro, è la musica. Poi se c’è una persona che mi fa stare bene ok però non sarà mai più importante del motivo per cui sono qua. E neanche per te”.

Giulia ha risposto che anche per lei non è più importante, ma è importante e Sangiovanni era d’accordo. Anche perché, ha detto, altrimenti non sarebbero arrivati al punto di baciarsi. Ma allora cosa intende fare, come intende comportarsi? Semplicemente pare voglia vivere questa conoscenza con Giulia, ma rimanendo concentrato sul suo obiettivo principale. Ovvero la musica: