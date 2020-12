Amici 20, Giulia e Sangiovanni vicini: la ballerina è cotta, ma lui è fidanzato

Il pubblico di Twitter ci aveva visto lungo: a Giulia di Amici 20 piace proprio Sangiovanni! La ballerina sin dal suo ingresso in casetta ha confessato di avere una piccola cotta per uno dei suoi compagni di classe, ma non aveva svelato il suo nome. Maria De Filippi sapeva già? Forse sì, però non lo ha reso noto né è stato mostrato nel daytime. Fino a oggi almeno, quando ci sono stati dei momenti da mostrare fra i due. Giulia e Sangiovanni ad Amici sono più vicini che mai e trascorrono molto tempo insieme. Si può parlare di coppia? No, o almeno non ancora, perché c’è un impedimento a questo amore… Sangiovanni è fidanzato!

Il cantante è impegnato quindi, ma dedica comunque delle attenzioni a Giulia. E secondo qualcuno non sarebbero delle attenzioni prettamente da amico. Nel daytime di oggi Giulia si è confidata con Rosa e Martina (anche lei fidanzata nella scuola) e ha raccontato loro cosa era successo con il cantante di Gucci Bag. Pare infatti che lui si sia seduto accanto a Giulia per vedere un film e che non si sia trovato in quel posto per caso, anzi lo abbia scelto. Poi sono stati mostrati dei momenti di Giulia e Sangiovanni da soli sul divano in cui chiacchieravano. L’argomento della chiacchierata? L’amore. Giulia avrebbe scritto su un bigliettino cos’è per lei l’amore, ma non ha voluto rispondere alla domanda apertamente. Nonostante Sangiovanni glielo abbia chiesto.

Poi la ballerina ha spiegato che forse non ha mai provato questo sentimento per un’altra persona e che non conosce l’amore in questo senso, se non quello per la propria famiglia. Sangiovanni sembrava interessato alla storia di Giulia, che fosse in amicizia o meno, fino a quando lei ha parlato di una sua precedente cotta e ha detto che questa persona era impegnata. Così poi ha dovuto precisare a Sangiovanni che no, non si tratta di lui. Quindi è chiaro che il cantante di Amici 20 sia impegnato, come era già emerso in precedenza. Eppure tra lui e Giulia non mancano abbracci, carezze e qualche bacio sulla guancia. Ma le vicende amorose di Giulia interessano non solo le sue compagne d’avventura e non solo Maria!

Anche il ballerino professionista Simone ha chiesto aggiornamenti sulla situazione appena Giulia è arrivata in sala per una lezione. E così a lui l’allieva ha raccontato che per la prima volta nella sua vita un ragazzo le ha passato un braccio dietro la testa guardando un film. Insomma, la classica scusa per abbracciare qualcuno. E poi non ha nascosto di avere le farfalle nello stomaco… Anche se per lei sono “bollicine su tutto il corpo”! Insomma, è chiaro si sia presa una cotta ed è anche chiaro il motivo per cui ha detto “no” a un altro cantante infatuato di lei.