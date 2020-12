Amici 20, Martina gelosa di Aka7even che si dichiara: “Sono innamorato”

Ad Amici 20 è tempo di prima coppia: Martina e Aka7even stanno insieme? Il gossip in verità è esploso già nelle prime settimane, ma poi nel daytime non è stato mostrato altro. Fino a oggi. Su Italia 1 infatti è andata in onda una vera e propria scenata di gelosia della ballerina Martina a causa della nuova arrivata in casetta, Enula. Quest’ultima ha conquistato un banco nella scuola di Amici vincendo la sfida contro Letizia e per rompere il ghiaccio in casa ha cantato un medley dei brani dei suoi compagni, ma forse non immaginava di turbare Martina! Quando ha cantato la canzone di Aka7even infatti Martina ha notato un certo imbarazzo da parte del cantante e glielo ha confessato.

Una volta chiamato in disparte e dopo un po’ di coccole sul divano, la ballerina ha vuotato il sacco. Martina ha quindi spiegato che mentre Enula cantava la canzone di canzone di Aka7even, lui stava cantando e Arianna anche. Quindi Aka7even avrebbe guardato Martina imbarazzato secondo lei: “Ho guardato lei, ho guardato te e mi è partito l’embolo. Giuro, tantissimo”. Non è chiaro se si riferisse ad Arianna oppure a Enula, anche se la prima dovrebbe essere già fidanzata. Martina ha proseguito e ha detto che a causa di questo “embolo partito” avrebbe anche tirato un ceffone ad Aka7even, lì per lì.

Lui si è difeso dicendo di non aver fatto nulla di male e che non era affatto imbarazzato. Ma Martina non ha cambiato idea. Il cantante ha detto di essersi stupito del fatto che Enula conoscesse la sua canzone, ma secondo l’altra invece si trattava di puro imbarazzo. E si è anche risentita del fatto che ci sarebbero stati dei sorrisi tra i due cantanti, tanto che lei era sul punto di mandarlo a quel paese. Proprio in questo momento Aka7even si è dichiarato:

“Come devo fartelo capire? Che ci sei solo tu. Io con te sto proprio bene, ti cerco perché sto bene. E ti cerco perché sono innamorato”.

Ma a quanto pare non era una novità per Martina, visto che ha risposto dicendo che ogni volta che Aka7even lo dice lei suda. Gli ha chiesto quindi se è sicuro di questo sentimento e lui ha risposto di essere pronto a mettere la mano sul fuoco. Insomma, sembra essere nata la prima coppia nella scuola di Amici 20!