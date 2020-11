Amici 20, chi piace a Giulia? Maria indaga in casetta: spunta un nome

Chi piace a Giulia Stabile di Amici 20? La ballerina è al centro del gossip sin dal primo giorno in cui ha messo piede nella casetta in cui vivono gli allievi. Appena è entrata, infatti, ha raccontato a Maria De Filippi che aveva un po’ di timore per l’arrivo in casetta di un ragazzo che le piace. Non ha fatto nomi, ma aveva detto che a questo ragazzo piaceva però Martina. Oggi invece abbiamo scoperto che il ragazzo che piace a Giulia Stabile è fidanzato. Sarà la stessa persona? Ci sono indizi contrastanti, intanto proprio la ballerina Martina ha dato speranza a questa coppia.

Nel daytime di Amici di oggi, Maria ha chiacchierato con gli allievi collegandosi in casetta e ha fatto domande proprio a Giulia. Le ha chiesto come procedono le cose e se è sempre sfortunata in amore. La ballerina ha confermato e ha raccontato che non ha nessuna speranza con il ragazzo in questione. Nel frattempo, Martina è intervenuta e ha detto che in realtà lei ha notato degli sguardi. Nel frattempo Giulia diceva che così non è e ha insistito nel dire che non ha speranze con questo ragazzo, perché lui è fidanzato. Anzi, fidanzatissimo! Non sarà la stessa persona, allora?

Maria ha incaricato Martina di far notare alla telecamera quando ci sono questi sguardi. Non sono stati fatti nomi. Sempre nel daytime però, in sala relax, Kika e Leonardo hanno provato a capire chi è il ragazzo che piace a Giulia. Lei non ha fatto nomi anche in questo caso, ma ha dato un ulteriore indizio: non abbraccia mai questo ragazzo. Lei è molto affettuosa, le piace dare abbracci ma non lo fa con questo allievo. Bisognerà quindi fare attenzione a chi è il ragazzo che lei non abbraccia!

Intanto sul Web è spuntato un nome: alcuni utenti su Twitter hanno ipotizzato che il ragazzo in questione potrebbe essere Sangiovanni. Sarà davvero lui? Se ne parlerà di sicuro ancora nel corso del daytime ma anche nel pomeridiano del sabato. Maria continuerà a indagare, dopo aver portato a galla un debole della ballerina anche per Sebastian. Intanto nei giorni scorsi qualcuno ha confessato il suo amore proprio a Giulia…

