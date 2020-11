Amici 20, Giulia già innamorata: “Ma è interessato a Martina”, primi gossip

La scuola di Maria De Filippi ha appena cominciato le lezioni ed è già tempo di gossip! Giulia Stabile di Amici 20 si è lasciata andare alle prime confidenze, fatte proprio alla conduttrice. I ragazzi quest’anno vivranno isolati e tutti insieme nella stessa casa. Dovranno non solo studiare, ma anche provvedere alla cucina e alla pulizia del posto in cui vivranno. Le due casette sono state unite, ci sono tanti letti in diverse stanze e più ambienti in cui ritrovarsi a chiacchierare e vedere la televisione.

Le prime due a scoprire la casa sono state Arianna e Giulia. Maria era in collegamento audio con loro e ha raccolto le prime emozioni delle allieve. Giulia si è lasciata andare molto nel raccontarsi, ha presentato al pubblico il suo orsacchiotto da cui non si separa sin da bambina e ha raccontato che ha molto bisogno di contatto fisico. Ha detto che le piace molto abbracciare e quindi ha chiesto a Maria di avvisarla dell’arrivo di altri ragazzi in casa.

Pare fosse interessata a un arrivo in particolare, ma si è ripromessa di non abbracciare questo ragazzo. “È l’unico che non voglio abbracciare per non… capito? Non faccio nomi, però stai capendo”, ha spiegato a Maria. Giulia ha inteso dire che non voleva abbracciare questo ragazzo per non fargli capire di essere interessata a lui. E forse anche per non scatenare il gossip ad Amici, anche se alla fine lo ha scatenato ugualmente. In ogni caso la De Filippi ha confermato di aver capito di chi parlava. E Giulia ha aggiunto:

“Devo farmi desiderare. Ma secondo me è innamorato di Martina. Va beh innamorato no, interessato come sono interessata io”.

La Martina di cui ha parlato è la ballerina di latino-americano a cui Lorella Cuccarini ha dato un banco. Giulia ha detto che Martina non è interessata al ragazzo che piace a lei, ma sembra essere convinta del fatto che il ragazzo sia interessato a Martina. Inoltre non si stupirebbe se le cose cambiassero: ha spiegato a Maria di non essere particolarmente fortunata in amore, per cui tutto può succedere.

Ma chi è il ragazzo che piace a Giulia Stabile di Amici? Un daytime è poco per intuirlo, ma dato che i ragazzi saranno ripresi 24 ore su 24 potremmo scoprirlo ben presto. Nella classe di quest’anno ci sono già nove maschietti: Sangiovanni, Esa Abrate, Aka7even, Giulio Musca, Evandro, Raffaele Renda, Leonardo Lamacchia, Samuele Barbetta e Riccardo Guarnaccia. Una cosa è certa: tra questi c’è colui per il quale Giulia ha preso la cotta.