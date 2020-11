Classe Amici 2020/2021, tutti i concorrenti: i nomi di cantanti e ballerini

Oggi si è formata la classe di Amici 2020/2021: i ballerini e i cantanti sono stati scelti dalla produzione prima che dai professori. Quest’anno a causa del Covid infatti gli insegnanti non hanno preso parte ai casting. Come ha spiegato Maria De Filippi, è stata la produzione con l’aiuto di professionisti a selezionare i ragazzi per conto dei professori. Oggi gli aspiranti allievi di Amici 20 si sono presentati davanti alla commissione e hanno scoperto il loro destino. Sono stati sempre gli insegnanti infatti ad assegnare i banchi.

Il numero dei concorrenti di Amici 2020/2021 è sedici ed erano occupati da altrettanti ex allievi, a sorpresa. Maria ha chiesto a tanti nomi diventati oggi dei Big di partecipare a questa puntata per festeggiare i vent’anni della scuola. Ed è stata una bella emozione che il pubblico ha apprezzato. Man mano che venivano scelti i nuovi concorrenti di Amici questi sceglievano il loro banco, il Big in questione scendeva al centro dello studio e Maria ripercorreva il suo percorso nel talent. I cantanti si sono anche esibiti, mentre i ballerini no.

Come è avvenuta l’assegnazione dei banchi? I professori avevano davanti a sé una leva con cui potevano togliere la base musicale, con la possibilità però di rialzarla. Anche a esibizione portata al termine però gli insegnanti potevano dire no al banco. Nel caso in cui sono due i professori a volere un allievo allora sarà lui a scegliere con chi lavorare. Di seguito trovate l’elenco con nomi e cognomi dei concorrenti di Amici 20, seguiti dal professore che li ha scelti. Questi sono tutti i cantanti dell’edizione 2020/2021:

Sangiovanni, il suo vero nome è Giovanni Pietro Damian, 18 anni a gennaio, scelto da Rudy e Anna;

Federica La Rocca, 21 anni, banco di Arisa;

Esa Abrate, 21 anni, banco di Rudy;

Aka7even, vero nome Luca Marzano, 19 anni, banco della Pettinelli;

Giulio Musca, 26 anni, banco di Arisa;

Arianna Gianfelici, 19 anni, banco di Rudy;

Evandro, vero nome Carlo Ciaccia, 19 anni, banco di Rudy;

Raffaele Renda, 20 anni, sceglierà tra Anna Pettinelli e Arisa;

Leonardo Lamacchia, 26 anni, scelto da Arisa e Rudy;

Letizia Bertoldi

Questi i nomi e cognomi dei ballerini di Amici 2020/2021:

Rosa Di Grazia, 20 anni, banco di Lorella Cuccarini;

Martina Miliddi, 20 anni, banco di Lorella;

Samuele Barbetta, 24 anni, banco della Peparini;

Giulia Stabile, 18 anni, banco di Veronica;

Riccardo Guarnaccia.

Nel daytime di lunedì su Italia 1, alle ore 19, scopriremo chi sceglierà gli altrile allievi che completeranno la classe di questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi.