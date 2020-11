Amici 20 anticipazioni prima puntata: novità sulle sfide e sorpresa dei Big

Oggi è stata registrata la puntata con la formazione della classe dell’edizione 2020/2021 e non sono mancate delle sorprese: nei banchi c’erano seduti tanti ex allievi della scuola!

Oggi è stata registrata la prima puntata di Amici 20: le anticipazioni per domani rivelano una bellissima sorpresa. Chi ha potuto assistere in studio alla registrazione infatti si è ritrovato coinvolto con piacere nei ritorni dei Big delle passate esibizioni. Come riportato da NewsUeD, infatti, sui banchi c’era un grande telo che ha insospettito. Quando il telo è caduto, sotto c’erano tutti gli ex allievi di Amici diventati ormai dei professionisti affermati.

Questi i nomi dei Big che rivedremo nella prima puntata del 14 novembre 2020: Alessandra Amoroso, Riki, Gabriele Esposito, Diana Del Bufalo, Andreas Muller, Alessio Gaudino, Gaia Gozzi, Giulia Pauselli, Elena D’Amario, Umberto Gaudino, Elodie Patrizi, Irama, Annalisa Scarrone e Giordana Angi. Ci sarebbe dovuta essere anche Emma, ma non ha fatto in tempo a tornare da Milano dopo la puntata di X Factor di ieri sera (con tanto di polemiche su un suo concorrente). Tuttavia Emma è stata comunque presente in collegamento proprio dagli studi di X Factor.

Nelle anticipazioni non sono presenti i nomi dei nuovi allievi di Amici 20, ma ci sarà un ballerino di nome Leonardo e una cantante lirica. La classe sarà numerosa, ma i professori potranno scegliere se sostituire dei ragazzi già presente nella classe. Non ci saranno le sfide esterne, ma gli allievi si sottoporranno a degli esami ogni settimana e si giocheranno la permanenza nella scuola. Le novità a causa del Covid non riguardano solo le sfide, ma anche dove alloggeranno i ragazzi. Sono tutti in casette e dovranno provvedere anche alla cucina e alla pulizia delle camere. Perché non potrà entrare nessuno da fuori.

Le anticipazioni di Amici sulla prima puntata spiegano anche il meccanismo della formazione della classe. Ogni volta che un allievo ha conquistato un posto nella scuola, ha scelto il banco dove sedersi. Il Big seduto a quel banco è sceso al centro dello studio e c’è stata una clip sul suo percorso ad Amici. Si sono anche esibiti e non hanno mancato di dare dei consigli ai nuovi allievi. In attesa di vedere la puntata con la formazione della classe di domani sono arrivate le prime parole di Lorella Cuccarini, che è una delle new entry tra i professori.