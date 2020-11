Lorella Cuccarini ad Amici, prime parole da professoressa: il messaggio

Lorella Cuccarini è la nuova professoressa di Amici 20 e non vede l’ora di cominciare. Lo ha scritto nel suo primo post da insegnante della scuola di Maria De Filippi, che aprirà i battenti domani su Canale 5. La scuola in realtà ha già aperto le sue porte, perché la prima puntata è stata registrata già oggi. Una volta terminata, Lorella ha scritto il suo messaggio su Instagram, forse sull’onda delle emozioni vissute nella sua prima volta dietro la cattedra di danza.

Nelle scorse ore è arrivata la conferma della presenza della Cuccarini come nuova professoressa. Non è l’unica new entry e accanto a lei ci sono Alessandra Celentano e Veronica Peparini, e chissà cosa succederà nella commissione di danza con il suo ingresso. Che visioni le tre avranno della danza, che ballerini sceglieranno e porteranno avanti. Insomma, l’avventura con il nuovo cast di Amici 20 sta per iniziare, intanto Lorella ha scritto le sue prime emozioni da professoressa.

“La chiamata di Maria è arrivata come una carezza”, così ha iniziato il suo post su Instagram. Ha scritto di essere molto felice di festeggiare ad Amici i suoi 35 anni di professione. Per lei è un’occasione per restituire ai giovani ballerini la fortuna che ha avuto lei nella sua vita. Lorella ha poi ammesso che forse non era tecnicamente la più brava, ma con la sua mentalità e la sua determinazione è riuscita ad arrivare e a durare nel tempo. Migliorando sempre più.

Adesso è pronta a mettersi a disposizione degli allievi di Amici: “Tutto quello che sono e che ho imparato, lo metterò a loro disposizione”. La Cuccarini ha speso anche qualche parola per i bravissimi ballerini professionisti che si trasformano anche in assistenti in aula. Ha infatti scritto che insieme a lei c’è una squadra fantastica di professionisti che la aiuteranno nelle coreografie e nelle lezioni. “Non vedo l’ora di cominciare”, ha scritto infine.

Anche il pubblico è ansiosi di scoprire come sarà la Lorella Cuccarini professoressa ad Amici 20, anche se le spetta un compito arduo. Lorella infatti è stata chiamata a sostituire Timor Steffens, che era entrato nel cuore del pubblico di Amici di Maria De Filippi. La stessa Maria sarà di certo brava a fare da filo conduttore, a convincere il pubblico che Lorella è la scelta giusta. In fondo, il suo pubblico si fida di lei.