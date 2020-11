Professori Amici 20, i nomi dell’edizione 2020/2021: new entry e addii

I nomi dei professori di Amici 20 non sono più un mistero. Dopo settimane e settimane di rumors, oggi Davide Maggio ha rivelato in anteprima chi sono gli insegnanti dell’edizione 2020/2021. Il numero dei prof è confermato, saranno sempre sei: tre di canto e tre di ballo. Il pubblico non dovrà rinunciare a due colonne portanti ormai delle rispettive commissioni, ma ci sarà modo e tempo di affezionarsi, magari, anche a due volti nuovissimi per Amici di Maria De Filippi. Le new entry sono due donne, una per il canto e una per il ballo, e sono nomi già in circolazione da giorni.

Arisa è una nuova insegnante di canto, confermata quindi l’indiscrezione che è circolata già a settembre. Due mesi fa si era parlato di un programma lungo in casa Mediaset per la cantante e l’unico che corrispondeva alla descrizione era proprio Amici. E oggi è arrivata la conferma. L’altro nome riguarda gli insegnanti di ballo: Lorella Cuccarini sarà davvero tra i nuovi professori di Amici 2021. Dunque anche il secondo rumor ha trovato conferma nella notizia di oggi. Ma chi andranno a sostituire?

Il pubblico dovrà rinunciare a due professori molto amati. Per quanto riguarda la commissione di canto non rivedremo più Stash. Il cantante dei The Kolors non sarà più ad Amici di Maria De Filippi, forse anche per godersi i primi mesi da papà visto che la sua compagna è incinta e tra pochi mesi diventeranno genitori. Nel ballo invece una grande perdita: Timor Steffens non sarà più un professore di Amici. Anche lui era entrato nel cuore del pubblico e non sarà facile sostituirlo.

Per quanto riguarda i restanti nomi delle due commissioni, la formazione rimane invariata. Quindi insieme ad Arisa ritroveremo Rudy Zerbi e Anna Pettinelli dietro alla cattedra del canto. Dall’altra parte ci saranno Alessandra Celentano e Veronica Peparini, confermatissime ormai da edizioni ed edizioni tra i professori di Amici. Dopo aver scoperto i nomi dei professori di Amici 2020/2021 non resta che attendere di conoscere anche i nuovi allievi: la classe si formerà sabato, alle 14.10 su Canale 5. Qui trovate tutti gli appuntamenti.