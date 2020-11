Amici 20 quando inizia, c’è la data ufficiale: tutti gli appuntamenti

Quando inizia Amici 20? La prima domanda sul talent show ha trovato finalmente risposta: c’è la data d’inizio ufficiale! I fan sono ansiosi di scoprire come sarà la nuova edizione e soprattutto di conoscere i nuovi talenti, e saranno ben contenti di sapere che non manca molto. La classe si formerà come sempre nella prima puntata del sabato pomeriggio, su Canale 5, e poco fa la produzione ha annunciato la data d’inizio di Amici 20 tramite i profili social del programma.

Amici di Maria De Filippi torna in onda con la ventesima edizione a partire da sabato 14 novembre 2020. Questa è la data di partenza, il giorno in cui si formerà la classe e in cui conosceremo i nuovi allievi di Amici. Subito dopo partirà anche il daytime su Italia 1. Questa è una delle novità di quest’anno: la striscia quotidiana non andrà in onda su Real Time e cambierà anche orario. Il daytime di Amici andrà in onda su Italia 1 alle ore 19, dal lunedì al venerdì. Questi gli appuntamenti con la scuola di Amici.

Cosa succederà con gli insegnanti della 20esima edizione? Li scopriremo nella puntata di sabato 14 novembre a o prima? Lo scopriremo nei prossimi giorni, intanto Lorella Cuccarini pare sia confermata. Sarà curioso scoprire anche come si svolgerà il programma visto che siamo nel pieno della seconda ondata del Coronavirus. Molto probabilmente, però, i ragazzi verranno sottoposti a tutti i controlli prima di entrare e tenuti sotto controllo nel corso del programma, ma saranno tenuti a mantenere le distanze nella scuola?

Gli allievi di Amici infatti da sempre vivono in un residence, tutti insieme, e sono insieme anche nella scuola. Ma quando non sono impegnati con le lezioni possono uscire e avere contatti con l’esterno. Questo complicherebbe le cose, per cui un’idea potrebbe essere quella di chiedere loro di rimanere isolati. In realtà questa prassi non è prevista nella prima fase del programma, ma succede solo quando al Serale vivono nelle casette. Non è da escludere quindi che possa essere tutto come sempre e che tengano le distanze tra loro nelle aule e in studio.

Maria De Filippi spiegherà tutto nella prima puntata di Amici 20 sabato 14 novembre. Oppure potremo scoprire tutto nel daytime, di sicuro verrà illustrato il modo in cui si svolgerà Amici ai tempi del Covid.