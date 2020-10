Amici 20, Lorella Cuccarini professoressa nella nuova edizione?

Chi sono i professori di Amici 20? La domanda è ormai prossima a trovare risposte, visto che non mancherebbe molto all’inizio della ventesima edizione del talent show. Pare che le due commissioni, di danza e di canto, subiranno degli importanti cambiamenti. Maria De Filippi è sempre pronta a stupire il suo pubblico, ma con il nome che sta circolando in questo momento sul Web lascerebbe tutti proprio di stucco! Lorella Cuccarini sarà una professoressa ad Amici 20?

Stando a quanto appreso da Tv Blog, c’è una enorme possibilità che dietro alla cattedra di ballo vedremo seduta proprio la Cuccarini. Accanto a lei dovrebbe esserci ancora Alessandra Celentano, ormai una delle colonne portanti del talent insieme a Zerbi. Conclusa, e neanche bene, l’avventura nei pomeriggi di Rai Uno a La vita in diretta con Alberto Matano, Lorella Cuccarini avrebbe quindi ricevuto una mega proposta da Maria.

Al momento si tratta di indiscrezioni, per cui sono sempre da prendere con le pinze. Certo è che Lorella Cuccarini ad Amici 20 farebbe non discutere, ma molto di più viste le polemiche legate ad alcuni suoi comportamenti e ad alcune sue opinioni. Non si può di certo dire che la Cuccarini non sia un personaggio molto chiacchierato, di lei si è parlato persino nella Casa del Gf Vip. E non bene.

Inoltre ha fatto parecchio discutere il modo in cui ha lasciato La vita in diretta, sbattendo forte la porta in faccia a Matano, con cui sembrava esserci feeling, almeno davanti alle telecamere. Insomma, se dovesse essere vero allora siamo certi che il Web si scatenerebbe. Non resta che attendere conferme o smentite in merito a Lorella Cuccarini professoressa di ballo ad Amici 20.

Quando inizia Amici 20, le anticipazioni sulla data di partenza e sui professori

Sul resto del cast dei professori di Amici 20 c’è finora un totale silenzio. Qualche tempo fa c’è stata un’altra indiscrezione su una famosa cantante, ma tutto è ancora da vedere. Quando inizia Amici 20? Non c’è una data certa al momento, ma sempre Blogo ha ipotizzato come giorno di partenza sabato 14 novembre su Canale 5, nel solito orario e cioè alle 14,10. Un’altra ipotesi vedrebbe l’inizio a dicembre, per cui tutto è ancora da vedere.