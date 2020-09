Amici 20 professori, Maria De Filippi chiama Arisa: l’indizio

Siamo a settembre e settembre è il mese in cui si inizia a parlare seriamente di Amici di Maria De Filippi. Trascorsa l’estate e messa da parte l’edizione che termina in primavera, è questo il mese in cui tutto si inizia a muovere nel mondo delle anticipazioni di Amici. Siamo giunti alla ventesima edizione, che inizierà in pieno autunno, ed è tempo di domandarsi chi ci sarà a celebrare il ventennale di questo fortunatissimo talent show. Amici non è invecchia mai, è proprio il caso di dirlo, ma è chiaro che bisogna anche pensare di rinnovarlo di tanto in tanto e succede in particolar modo tra gli insegnanti. Sono pochi coloro che in tutti questi anni sono diventati delle colonne portanti per quanto riguarda le commissioni di professori di Amici. Nel canto abbiamo Rudy Zerbi, nella danza c’è invece Alessandra Celentano. Sono loro i più longevi, ma anche Veronica Peparini è ormai da tanti anni nella scuola. Verranno confermati nella nuova edizione?

Amici 20, Arisa nuova insegnante? Spunta l’indizio

Probabilmente ci saranno delle conferme, tra cui queste tre, ma di sicuro ci saranno delle new entry. Se nelle scorse settimane si è parlato – ancora una volta – di Giorgia insegnante ad Amici, oggi è spuntato il nome di un’altra artista italiana per questo ruolo. Stiamo parlando di Arisa. Dal settimanale Oggi è arrivato un indizio piuttosto forte che lascia pensare al suo arrivo nella commissione di canto. Tra i retroscena del nuovo numero in edicola del settimanale, infatti, si parla di un impegno televisivo di Arisa la cui descrizione calza a pennello con Amici. La rivista infatti ha fatto sapere che presto Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, sarà impegnata in un “progetto lungo e importante sulle reti Mediaset”. Inutile sottolineare che Amici 20 non sia l’unico programma importante in casa Mediaset, ma è altrettanto vero che è uno dei più lunghi nella stagione televisiva.

Arisa sarà tra i professori di Amici 20? Anticipazioni

Insomma, sembra un indizio che parla forte e chiaro seppure non sia stato menzionato il nome della trasmissione in questione. Pare quindi che Maria De Filippi abbia deciso di puntare sulla cantante per la nuova commissione di canto. Non mancheranno altre anticipazioni nelle prossime settimane e avremo conferme o smentite su Arisa insegnante di Amici 20. Potrebbe quindi verificarsi uno scambio tra talent: lei passerebbe da X Factor ad Amici, mentre Emma sarà a X Factor dopo Amici.