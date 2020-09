Emma Marrone: “Vi spiego la differenza tra Amici e X Factor”

Mancano due giorni all’inizio della nuova edizione di X Factor 2020 e tra i giudici, totalmente rinnovati rispetto alla passata edizione, ci sarà anche Emma Marrone. La cantante salentina è tra le novità assolute al banco dei giudici: lei e Hell Raton sono i due volti nuovissimi. Gli altri due componenti della giuria sono due graditissimi ritorni: Mika e Manuel Agnelli. Stamattina si è tenuta la conferenza stampa dell’edizione che è pronta a partire e inevitabilmente si è parlato molto di Covid e post-Covid. X Factor si è adeguato alle misure per il contenimento dei contagi e dovrà, tra le altre cose, rinunciare al pubblico. Uno dei tasti dolenti per un talent come questo. La mancanza del pubblico, con le standing ovation emozionate ed emozionanti, si farà sentire a X Factor come anche ad Amici.

X Factor e Amici, Emma parla della differenza tra i due talent show

Tra una dichiarazione e l’altra dei nuovi giudici, sono arrivate anche delle domande dai presenti in sala. E così Emma si è ritrovata a rispondere a una domanda sui due talent a cui ha preso parte fino a oggi. Da una parte Amici di Maria De Filippi, che le ha permesso di spiccare il volo e che considererà sempre casa sua. Dall’altra parte c’è X Factor, che vivrà non da concorrente ma da giudice. Emma è stata chiara: “Non ci sono grandi differenze”. La cantante in conferenza stampa, come riporta Tv Blog, ha spiegato che entrambi i talent show credono nei giovani talenti e danno loro la possibilità di affermarsi. In entrambi i programmi ci sono belle persone che credono nei sogni dei giovani, ma se proprio dovesse trovare una differenza allora sta nel modo in cui lei vivrà X Factor rispetto ad Amici.

Emma Marrone prima del debutto a X Factor: “Sono diversa rispetto ad Amici”

“Sono io che sono diversa”, ha rivelato Emma. Ad Amici era come stare a casa con mamma e papà, che ti prendono per mano e ti accompagnano nella crescita. Poi ha fatto le sue esperienze, ma Amici rimarrà sempre “un porto sicuro perché mi stimano e mi hanno visto nascere da zero”. Emma ha parlato anche di Maria De Filippi, che l’ha supportata dal primo istante e che l’ha vista realizzarsi. Oggi sente di essere cresciuta e di non avere più paura di fare delle scelte.