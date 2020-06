Emma a X Factor 14, come ha reagito Maria De Filippi: parla la cantante

X Factor, Emma è uno dei nuovi giudici della 14esima edizione: l’annuncio ufficiale da Cattelan

Emma Marrone è un giudice di X Factor 2020, ormai la notizia è ufficiale e non ci sono più dubbi. La cantante nata ad Amici di Maria De Filippi è pronta a iniziare una nuova avventura in un altro talent show. Come tutti sanno Emma è stata un’allieva della scuola di Canale 5, ha alzato la coppa della vittoria dieci anni fa e la sua carriera non si è mai fermata. E non ha mai rinunciato a tornare in quella che considera casa sua: è stata più di una volta coach al Serale di Amici. In quelle occasioni seppure non sia toccato a lei scegliere i talenti da ammettere nella scuola, ha comunque seguito dei giovani cantanti che sognano di fare questo nella vita e li ha indirizzati. E anche a X Factor farà un po’ questo.

Emma Marrone è uno dei nuovi giudici di X Factor 2020: la cantante ospite da Cattelan

I giudici di X Factor infatti scelgono tre concorrenti da portare ai Live dopo varie selezioni, a partire dalle Audizioni, senza sapere che squadra guideranno, fino a Bootcamp e Home Visit dove ne rimangono solo tre. Emma è pronta e super positiva per questa nuova avventura, ma visto che in certo senso X Factor può essere considerato un concorrente di Amici, anche se sono due talent show del tutto diversi, come avrà reagito Maria De Filippi? La risposta è arrivata questa sera a E poi c’è Cattelan. Il conduttore ha annunciato la nuova giuria di X Factor e ha invitato anche i nuovi giudici in studio per delle brevi interviste. A Emma non poteva mancare la domanda su Maria…

Emma giudice a X Factor, come ha reagito Maria De Filippi: la cantante racconta tutto

Cattelan ha infatti chiesto a Emma se ha comunicato la novità alla De Filippi e come ha reagito lei. Emma ha spiegato che Maria è stata la prima persona a cui lo ha detto, prima ancora di dirlo a sua madre. E poi ha spiegato: “Lei era molto contenta, è orgogliossissima perché comunque mi ha scoperta lei, ha visto tutta la mia strada. Le ho detto che avrei fatto X Factor e ho visto veramente l’orgoglio nei suoi occhi”. La reazione di Maria, insomma, è proprio quella che tutti ci saremmo aspettati. La conduttrice e mamma di Amici non può che essere felice e orgogliosa quando un talento che esce dalla sua scuola spicca il volo.