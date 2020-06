X Factor 2020 giudici ufficiali, Hell Raton è la novità: il Web approva

Giudici X Factor 2020, i quattro nomi ufficiali: due ritorni e due novità, tra cui Hell Raton

I giudici ufficiali di X Factor 2020 ci sono: Alessandro Cattelan ha presentato la giuria della 14esima edizione nella puntata di E poi c’è Cattelan. Come vi abbiamo già spiegato nei giorni scorsi, solo stasera sarebbe arrivata l’ufficialità sui nuovi giudici. I quattro artisti erano anche presenti come ospiti della puntata di EPCC, non sono stati solo annunciati i loro nomi. Cattelan ha aperto la puntata annunciando i quattro nomi, tre dei quali sono stati già rivelati nei giorni scorsi. Sono stati confermati i due ritorni al tavolo dei giudici: Manuel Agnelli dopo una edizione di assenza tornerà, e ci sarà di nuovo anche Mika. Inutile dire che su Twitter i fan sono impazziti all’idea di riavere Mika a X Factor 2020. E poi Cattelan ha annunciato le due novità: Emma Marrone e Hell Raton giudici.

X Factor, tutti i giudici della 14esima edizione: arriva Hell Raton

Non ci sarà dunque Emis Killa ma Hell Raton, per gli amici Manuelito. Si è presentato al pubblico di X Factor raccontando la sua storia: classe 1990, è nato in Sardegna, ma si è trasferito in Sud America per otto anni perché sua mamma è sudamericana. Poi è tornato in Italia, sempre in terra sarda, per poi spostarsi a Firenze e ancora a Londra. Da qualche anno vive a Milano, dove ha fondato Machete, una etichetta discografica che lui ha presentato come una famiglia. Tra gli artisti che segue c’è Salmo, felicissimo della sua avventura a X Factor. Hell Raton è pronto: “Mi voglio divertire tantissimo. Sono gasatissimo. X Factor è un programma che fa quello che io faccio da dieci anni. Noi con Machete facciamo scouting”. Cerca il talento e soprattutto si aspetta una musica che non abbia paura del futuro e che invece abbia voglia di sperimentare e approcciarsi alle nuove tecnologie.

Mika, Emma, Hell Raton e Manuel Agnelli giudici di X Factor 2020

Mika era in collegamento dalla Grecia e si è detto altrettanto pronto e contento di tornare a X Factor. Molto soddisfatto anche dei giudici che lo accompagneranno in questa avventura, perché sono tutti nomi con cui non aveva ancora lavorato nelle edizioni passate e quindi sarà come se fosse la sua prima volta. Anche Emma è felicissima di questa nuova avventura. Queste sono state le sue parole: “Ho un atteggiamento super positivo, nonostante il momento complicato e difficile. Abbiamo la possibilità di fare questo lavoro meraviglioso, sono contenta di fare questa avventura. Sono contenta anche degli altri giudici”.

X Factor 2020 giudici, il Web approva i quattro nomi della nuova edizione

Confermato anche il ritorno di Manuel Agnelli. Il leader degli Afterhours ha ammesso da Cattelan che spera di ridurre la parte trash televisiva di X Factor, che ha trovato qua e là a volte nelle edizioni passate. Spera quindi che al centro del progetto della nuova edizione ci sia solo la musica e nulla più. E per cominciare ha deciso di non giovare con gli altri giudici a uno dei classici e divertenti giochi proposti a E poi c’è Cattelan. In ogni caso, i fan sembrano contenti dei nomi dei giudici ufficiali di X Factor 2020: su Twitter la reazione è super positiva!