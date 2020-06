X Factor 2020, Emis Killa nuovo giudice: il rapper completa il tavolo

Emis Killa nuovo giudice di X Factor 2020: il rapper va a completare il nuovo tavolo della giuria

Emis Killa è il nuovo giudice di X Factor 2020! Con queste indiscrezioni, abbastanza affidabili comunque, si è completato il nuovo tavolo dei giudici della nuova edizione. Siamo davanti a un cambiamento totale: la produzione ha infatti deciso di smantellare del tutto la vecchia formazione e scegliere quattro volti nuovi. Anzi sono due quelli nuovi in tutto e per tutto, perché gli altri due sono invece vecchie conoscenze di X Factor. Emis Killa è una novità e con lui si mantiene viva la tradizione di avere un giudice appartenente al mondo rap. Dopo Fedez e Sfera Ebbasta lo scorso anno, nella 14esima edizione di X Factor scopriremo come se la caverà Emis Killa nel ruolo di giudice e di coach per i ragazzi della sua squadra.

X Factor 2020, Emis Killa debutta come giudice nel talent show di Sky

A rivelare il quarto nome dei giudici di X Factor 14 è stato ancora una volta Davide Maggio. Il sito aveva già rivelato gli altri tre nomi, bruciando di fatto qualsiasi tipo di annuncio da parte della produzione del talent show. Solo qualche giorno fa infatti si mormorava della possibilità che Alessandro Cattelan potesse fare l’annuncio ufficiale dei giudici domani sera, durante la puntata di E poi c’è Cattelan. E invece nel giro di pochi giorni abbiamo già scoperto chi sono i nuovi giudici di X Factor. Quattro nomi tutti nuovi rispetto all’anno scorso, motivo per cui viene facile pensare che il flop della passata edizione sia stato in gran parte attribuito proprio al tavolo dei giudici.

Emis Killa, Emma, Mika e Manuel Agnelli sono i nuovi giudici di X Factor 2020

Emis Killa è il terzo nome maschile che va ad aggiungersi a quello di Mika, che tornerà dopo diversi anni, e a quello di Manuel Agnelli, che tornerà dopo una sola edizione da assente. Insieme a loro ci sarà un solo volto femminile, ma amatissimo: stiamo parlando di Emma Marrone. Pare quindi non ci sia stato nulla da fare per Neffa, un nome circolato insistentemente nei mesi scorsi e che i fan avrebbero accolto a braccia aperte.

Emis Killa a X Factor? La smentita del rapper

Appena il rumor si è diffuso, è arrivata però la smentita del rapper. Emis Killa infatti su Twitter ha scritto: “Mi piacerebbe ma è una ca…ta”. A questo punto non resta che attendere comunque l’annuncio ufficiale per avere certezza assoluta sui quattro nomi emersi in questi ultimi giorni.