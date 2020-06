X Factor 2020, Emma Marrone è un nuovo giudice: spuntano altri dettagli

Giudici X Factor 2020, arriva la conferma su Emma Marrone: la cantante di Amici attesissima al tavolo di Sky

Sembra fatta: Emma Marrone sarà un giudice di X Factor 2020. Il suo nome era spuntato già nelle scorse settimane, ma poi non se ne era più parlato. Sentire il nome di Emma accostato al talent show in onda su Sky però ha riacceso le speranze dei fan. Un nome come quello di Emma infatti attirerà i fan e i più curiosi e servirà a risollevare gli ascolti, questo è certo, dopo la scorsa stagione piuttosto deludente da questo punto di vista. Dopo i dolorosi addii di Fedez e Manuel Agnelli, nella scorsa edizione molti spettatori, anche quelli più affezionati, avevano perso entusiasmo nel seguire le puntate e i Live. Colpa della giuria o meno, la produzione pare abbia comunque deciso di correre ai ripari cambiando tutti i giudici a X Factor 2020. C’è però chi spera nella conferma di uno di loro, ovvero Mara Maionchi.

Emma Marrone giudice di X Factor 2020: le ultime news sulla nuova edizione del talent show

Le anticipazioni su X Factor 2020 di oggi però si concentrano su Emma. La cantante era in trattativa con il talent di Sky, oggi è arrivata una conferma. Un’anteprima di Davide Maggio infatti ha rivelato che è ormai certa la presenza della cantante tra i nuovi giudici di X Factor. Questo sarebbe di sicuro un gran colpo per la produzione, inoltre Emma non sarebbe del tutto nuova in questo ruolo. La abbiamo già vista infatti ad Amici di Maria De Filippi, il talent in cui è nata, vestire i panni di coach e seguire i ragazzi durante il Serale. Insomma, ha già dimostrato di essere più che preparata e capace per svolgere al meglio questo compito. X Factor è un talent completamente diverso da Amici, è vero, ma al centro di tutto c’è sempre la musica, ed è innegabile che Emma ne sappia decisamente qualcosa a tal proposito.

X Factor, quando verranno annunciati tutti i giudici dell’edizione 2020

Ma veniamo ad altri dettagli emersi in queste ore. La giuria di X Factor 2020 è ormai completa, ma non ancora annunciata. Si è parlato di Neffa, poi invece sono rispuntati i nomi di due ex giudici amatissimi pronti a tornare. Non abbiamo conferma su questi tre nomi, per ora solo Emma dovrebbe essere certa al tavolo dei giudici. Ma sempre Davide Maggio ha aggiunto che sarà l’unica donna su quattro. Chi saranno i tre uomini che la accompagneranno in questa nuova avventura? Lo scopriremo martedì 9 giugno durante la puntata di E poi c’è Cattelan, e ovviamente vi terremo aggiornati!