X Factor 2020 giudici, spuntano i primi nomi: le anticipazioni

Giudici X Factor 13, i primi nomi in circolazione dopo un’edizione non molto entusiasmante

È partito il toto-nome per i giudici di X Factor 2020 e il primo in circolazione entusiasmerà gran parte del pubblico. Sky è consapevole di dover correre ai ripari, visti gli ascolti dell’edizione che si è conclusa pochi mesi fa. La 13esima edizione infatti, che ha visto trionfare Sofia Tornambene, non ha appassionato molto i telespettatori e molti hanno affermato di non essere coinvolti dai giudici. Di sicuro i risultati non soddisfacenti erano dovuti anche ai concorrenti, ma tocca ai giudici scegliere i più forti che si presentano alle Audizioni e indirizzarli nel modo migliore, esaltare le qualità di ogni talento. Dunque è vero che i protagonisti di X Factor sono i concorrenti, ma è altrettanto vero che i giudici pure contribuiscono alla riuscita dello show.

X Factor 2020, i giudici della nuova edizione: le prime anticipazioni

Unico anello che unisce tutte le ultime edizioni, dalle più seguite alla meno, è Alessandro Cattelan, il conduttore. E proprio lui avrà più voce in capitolo, visto che dall’anno scorso non è più solo conduttore. Ma veniamo al tavolo dei giudici. Il nome in circolazione in queste ore è stato associato al talent show di Sky già nelle due edizioni precedenti, ma la 13esima edizione potrebbe essere quella giusta per vedere Neffa giudice a X Factor 2020. Questo è il primo nome associato alla prossima edizione e reso noto da Dagospia, ma ovviamente bisogna attendere conferma. Non manca molto al momento in cui la grande macchina di X Factor si metterà in moto, se consideriamo che le fasi dalle Audizioni, dei Bootcamp e delle Home Visit si svolgono tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. Dunque i tempi stringono e la produzione è a lavoro per mettere su il cast.

X Factor 2020 giudici, ci sarà Neffa nella prossima edizione?

X Factor 13 ci sarà e su questo non ci sono dubbi, adesso sarà importante fare le scelte giuste per riuscire a recuperare l’entusiasmo e l’affetto del pubblico dopo un’edizione sottotono. Rimaniamo in attesa anche di scoprire se ci saranno delle conferme tra i giudici dell’anno scorso, ovvero Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta. Qualcuno infatti ha attribuito a loro la responsabilità degli ascolti dimezzati.