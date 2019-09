X Factor 2019, le novità: Cattelan nuovo ruolo, Sfera già protagonista

X Factor 2019 entra nel vivo: la conferenza stampa svela le prime novità

X Factor 2019 è pronto a debuttare su Sky, e se vi state domandando ancora quando inizia la 13esima edizione allora sappiate che manca pochissimo. X Factor 2019 inizia giovedì 12 settembre, ovviamente si partirà dalle Audizioni, per far largo poi ai Bootcamp, alle Home Visit e successivamente ai Live. Le novità saranno tantissime, anche se la formula del programma non cambierà di certo. La ricerca del cantante che ha il fattore X, ovvero qualcosa in più degli altri, non cambierà di molto, ma cambieranno i protagonisti. Conosceremo infatti nuovi giudici di X Factor 2019: Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel si sono uniti alla veterana Mara Maionchi, insostituibile al tavolo dei giudici. Con buona pace di tutti gli altri che si sono succeduti negli anni! Oggi c’è stata la conferenza stampa della nuova edizione in arrivo del talent show e abbiamo appreso una grande novità sul conduttore Alessandro Cattelan!

Novità X Factor 2019, nuovo ruolo per Alessandro Cattelan

Giunto alla sua nona edizione al comando, quest’anno Cattelan ha avuto un ruolo attivo nella creazione del programma. Non si limiterà a condurre e applicare le direttive della produzione, ma sarà lui a decidere. Cosa? Ebbene, Cattelan assegnerà le categorie ai giudici! Un compito che ha affrontato con gioia: “È bello partecipare anche al processo creativo di X Factor dopo anni in cui venivo informato delle cose quando tutto era già deciso. Mi hanno contenuto, non ho fatto troppi guai”, queste le parole del conduttore riportate da Blogo. Un piccolo passo verso Sanremo? Naturalmente si è parlato anche della polemica esplosa su Sfera Ebbasta giudice di X Factor, tutto a causa di Corinaldo. A difendere il rapper ci ha pensato Cattelan: “Ci vorrà molto poco per apprezzarlo. X Factor è un programma che ti mette a n..o, l’immediatezza con cui sorride e si dimostra aperto, è veramente immediata”.

X Factor, Sfera Ebbasta giudice: il rapper si difende dalle polemiche

Tra i giudici della 13esima edizione è di sicuro quello che ha fatto più scalpore. Ma sono tutti pronti a difendere questa scelta, anche la produzione: “Solo ragionamento musicale, capacità musicale e capacità per le scelte del ruolo di giudice nella giuria di X Factor”. Dal canto suo, Sfera Ebbasta ha risposto così a chi gli ha domandato di Corinaldo: “Quello che è successo è una tragedia che ha segnato tutti. Non è una cosa che passa, non c’è un momento in cui cambierà, anche per me, riparlandone. Ritornare alla vita lavorativa non è stato facile. Non per le critiche ma per la situazione che si era creata, non sei mai abbastanza pronto e forte per affrontare certe situazioni”.