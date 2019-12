X Factor 2019 ascolti dimezzati, giudici sotto attacco: “Profonda noia”

Finale X Factor 2019, gli ascolti dimezzati rispetto alla scorsa edizione: cosa è successo al talent show?

Gli ascolti di X Factor 2019 stanno facendo parecchio discutere: cosa non ha funzionato quest’anno? Persino la finale non è riuscita ad attrarre un grande pubblico, il solito che invece segue la serata finale al Forum d’Assago. La finale è una grande festa, sia per le esibizioni dei concorrenti che chiudono la gara sia per gli ospiti che si esibiscono sul palco. E quest’anno neanche Robbie Williams e Ultimo sono riusciti a compiere il miracolo di risollevare gli ascolti. La finale di X Factor 2019 è stata seguita, contando anche la messa in onda in chiaro, 1.400.000 di spettatori con il 6.6% di share. Lo scorso anno, invece, aveva totalizzato, tra Sky e TV8 sempre, 2.800.000 di spettatori e sfiorato il 13% di share. Il doppio, in pratica. Merito dei concorrenti o dei giudici? Cosa è andato storto quest’anno?

X Factor 2019, parla Selvaggia Lucarelli: “Profondo senso di noia”

Sui social ci sono state abbastanza critiche ai concorrenti di questa edizione, a dire il vero. Sin dai Bootcamp ma forse già alle Audizioni molti hanno faticato a riconoscere dei veri talenti sul palco. Alla fine a spuntarla è stata Sofia Tornambene, ma l’analisi degli ascolti non è del tutto soddisfacente. Questo è stato argomento di discussione oggi a Tv Talk, dove è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista è solita seguire il talent show, ma quest’anno ha fatto fatica: “Da me è stata l’edizione più intravista di sempre. Ogni tanto abbiamo provato a guardarla, francamente ci ha pervaso un profondo senso di noia”. Selvaggia si è fatta un’idea precisa sul perché sia andata così e non sembra essere d’accordo con il Web.

Giudici di X Factor 2019 sotto attacco: “Non funzionavano, non c’era interazione”

Secondo Selvaggia Lucarelli, infatti, la responsabilità sarebbe da attribuire ai giudici di X Factor 2019: “Sicuramente la giuria non funzionava, si dice un po’ tutti gli anni ma quest’anno penso fosse vero in modo particolare. Non c’era interazione tra i quattro”. Li ha passati in esame uno per uno: “Malika era chiaramente la più motivata e carismatica, ma era sola. Mara era scogl….ta. Samuel è decisamente invisibile televisivamente, bravo e grande professionista però non ha l’X Factor che servirebbe anche ai giudici. Sfera francamente trovo abbia mancato di autorevolezza. Grave errore di valutazione prenderlo a X Factor”.