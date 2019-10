X Factor 2019 concorrenti ufficiali: squadre ai Live della 13esima edizione

Concorrenti X Factor 2019, nomi e cognomi dei partecipanti: le scelte dei giudici agli Home Visit

Abbiamo i concorrenti ufficiali di X Factor 2019: le squadre sono state formate, anche se con qualche difficoltà da parte dei giudici. Qualcuno più di qualche altro sembrava davvero in alto mare vedendo le esibizioni agli Home Visit: sarà colpa loro oppure degli artisti? Gli Home Visit non sono mai semplici, lo sanno bene gli appassionati di X Factor, ma perché solitamente i giudici non vorrebbero lasciare nessuno a casa! Non è stato il caso di Malika Ayane, che ha scelto ma sembrava quasi sul punto di mandare tutti a casa. Gli Home Visit di X Factor 2019 comunque si sono svolti a Berlino e quest’anno, novità, i concorrenti si sono esibiti davanti a un pubblico. Non solo, perché con i giudici c’era Alessandro Cattelan e durante le scelte gli altri giudici erano presenti. Conosciamo le squadre e i concorrenti di X Factor 2019.

X Factor 2019 Under Uomo, i concorrenti di Malika Ayane

Davide Rossi

Enrico Di Lauro

Lorenzo Rinaldi

Vediamo come sono andati gli Home Visit di Malika Ayane. Durante le esibizioni, a dire il vero, Malika sembrava incontentabile, forse Cattelan l’ha aiutata a chiarirsi le idee. Durante le scelte, ha detto a Daniel Acerboni di non essere rimasta stupita da lui agli Home Visit. Poi ha scelto Davide Rossi ed Enrico Di Lauro, spiegando loro anche su cosa dovranno lavorare. Infine, ha chiamato insieme Nuela e Lorenzo Rinaldi: era in crisi fra loro due, alla fine l’ha spuntata Lorenzo. Il Web si è spaccato in due sull’eliminazione di Nuela.

Under Donna X Factor 2019, i concorrenti di Sfera Ebbasta

Giordana Petralia

Miriam Rouass (Maryam)

Sofia Tornambene (Kimono)

Sfera Ebbasta ha cominciato gli Home Visit con Sofia Tornambene, a cui ha fatto un piccolo scherzetto prima di comunicarle di volerla con lui ai Live. La seconda a entrare è stata Beatrice Giliberti, che non è stata scelta: il rapper temeva di bruciare la sua carriera facendola partecipare quest’anno. Per Giordana Petralia e la sua arpa invece è stato un sì, Sfera ha voglia di guidarla e indirizzarla. Infine, scelta tra Mariam e Sissi: a sorpresa, il giudice di X Factor 2019 ha scelto la prima.

Gruppi X Factor 2019, le band scelte da Samuel

Booda

Seawards

Sierra

La prima scelta di Samuel è ricaduta sui Booda, che sono piaciuti così tanto al pubblico degli Home Visit che hanno acclamato un bis. Poi è stato il turno dei Sierra, sì. Terzo gruppo i K_Mono, che si sono ritrovati sullo stesso piano di un’altra band che si è rivelata più forte per cui Samuel li ha eliminati. Ultima scelta tra Seawards e Kyber, ma Samuel ha scelto i Seawards perché ha visto in loro profondità e carattere.

X Factor 2019 gli Over di Mara Maionchi: nome e cognome dei concorrenti

Eugenio Campagna

Marco Saltari

Nicola Cavallaro

Il primo a entrare nella sala delle scelte è stato Tomas. Mara Maionchi non lo ha scelto per i Live, ritenendo che il giovane debba ancora lavorare sulla comunicazione. Mara ha chiamato insieme Eugenio Campagna e Marco Saltari, loro pensavano che solo uno sarebbe passato. Invece no, li ha scelti entrambi! Anche Gabriele e Nicola sono entrati insieme. Agli Home Visit uno dei due non ha fatto sufficientemente breccia in nel giudice. A spuntarla è stato Nicola, ma Mara era visibilmente dispiaciuta. Anche quest’anno la Maionchi è pronta a vincere e superare ancora tutti i record di X Factor.