Mara Maionchi, giudice dei record a X Factor: il suo segreto

Mara Maionchi parla di X Factor e delle sue sette edizioni come giudice: è la donna dei record

Mara Maionchi è il giudice dei record a X Factor. Il talent show è giunto alla sua tredicesima edizione e Mara è stata seduta al banco dei giudici per ben sette di queste. Ovviamente è anche tra i giudici di X Factor 2019, in attesa che qualcuno dei suoi colleghi riesca a battere un suo concorrente. Lei ha vinto le ultime due edizioni, con Lorenzo Licitra e Anastasio, ed è pronta a sbancare anche in questa edizione, in cui è alla guida della categoria Over. Mara oggi è stata ospite della prima puntata di Tv Talk di questa stagione televisiva e ha risposto alle domande degli analisti e del conduttore, Massimo Bernardini. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

X Factor, Mara Maionchi: “Non ho mai vinto io, ma il ragazzo”

Il conduttore ha fatto notare a Malika Ayane, anche lei presente in studio, che la attende una sfida durissima contro un giudice che ha vinto sempre. A queste parole, la Maionchi ha risposto: “Non ho vinto mai io, ma il ragazzo. Secondo me l’ispirazione viene dai ragazzi. io sono sempre convinta che è molto importante sempre ascoltare chi si mette in gara. Sono loro che sono arrivati al momento giusto, io non vinco mai niente”. Se Mara ha scelto di partecipare a X Factor per sette anni, però, c’è un motivo ed è da ricercare nel suo passato nella discografia. Uno degli analisti infatti ha dato uno spunto alla Maionchi per fare questa confessione.

Mara Maionchi e il debole per X Factor: “Sono amante del periodo trascorso”

X Factor e il passato di Mara Maionchi sono in qualche modo collegati: “Ti farò una confessione: ricorda un po’ il mio lavoro. In termini più stretti, ma il discografico fa questo mestiere. E lì io ho un punto di debolezza, che ancora mi ricorda tanti anni passati nelle discografiche a fare quello che, in tempi più lunghi, faccio a X Factor. Sono un po’ amante del periodo trascorso e quindi lo riverso su questo periodo”.