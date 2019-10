Nuela eliminato a X Factor, reazione insolita: Web spaccato in due

X Factor 2019, Nuela è stato eliminato durante gli Home Visit: niente Live per il cantante di Carote

Nuela a X Factor 2019 poteva rappresentare la novità della 13esima stagione, ma forse lo sarà ugualmente. Anche senza i Live. Nuela, nome d’arte di Emanuele Crisanti, non ha convinto Malika Ayane e non ce l’ha fatta a superare la tappa. Gli Home Visit si sono svolti a Berlino in questa edizione e gli aspiranti concorrenti si sono esibiti davanti a un pubblico, oltre che al giudice e ad Alessandro Cattelan. La sua eliminazione era per qualcuno quasi scontata, per altri invece è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Per questo abbiamo notato il Web spaccato in due: da una parte c’è chi concorda con la scelta del giudice, dall’altra chi già sente la mancanza di Nuela, eliminato a X Factor. E poi c’è chi proprio non condivide le scelte del giudice degli Under Uomini.

Nuela eliminato a X Factor, Malika Ayane non lo sceglie per i Live

Per gli Home Visit, Nuela ha cantato Sweet but psycho ma rivisitata, aggiungendo quindi delle strofe scritte da lui. In queste abbiamo riconosciuto il cantante di Carote e Ti voglio al mio funerale, ma sul ritornello erano evidenti delle sue lacune nel canto. Malika non ne è rimasta colpita, ha chiesto di ascoltare Il settimo nano, che Nuela aveva promesso di cantare durante i Bootcamp, così lui l’ha accennata a cappella. Secondo Cattelan, forse il giovane Emanuele aveva già dato tutto ciò che avrebbe potuto dare e portarlo ai Live sarebbe stato un azzardo, insomma. Otto puntate di Live sono tante, senza possibilità di variare con le esibizioni e i brani. Come tutti alla sua prima esibizione, però, anche Cattelan è pazzo di Nuela.

X Factor, Nuela non passa ai Live: la sua reazione

Durante le sue scelte, Malika ha chiamato insieme Nuela e Lorenzo Rinaldi (qui trovate tutti i concorrenti di X Factor 2019). Solo uno di loro sarebbe passato: “Io per fare la mia valutazione ho fatto la somma, ho guardato la vostra evoluzione. E devo dire che non hai brillato, come mi sarei aspettata e come speravo”. Queste le parole a Nuela, ma ha avuto qualcosa da dire anche su Lorenzo. Alla fine ha scelto quest’ultimo, e a Nuela ha detto: “Però voglio Il Settimo Nano primo in classifica fra tre anni, per favore. continua a divertirti”. Lui ha ringraziato il giudice, come ha fatto anche con un post su Instagram dopo la sua eliminazione a X Factor. Nuela non ha mancato di reagire in modo particolare, e geniale, con un video molto simpatico e divertente. Insomma, l’ha presa sportivamente! E il Web?

Nuela a X Factor non supera gli Home Visit, il Web spaccato in due

I social network sono divisi in due: da una parte ci sono tantissimi in contrasto con Malika, colpevole anche di aver eliminato Nuela dopo averlo scelto al posto di Michele ai Bootcamp. Dall’altra invece c’è chi è d’accordo con questa decisione. Speriamo solo non si ripetano episodi di insulti e attacchi feroci verso la Ayane.

Mi dispiace per Nuela, ma è giusto così. Ora deve pensare a diventare una star dell'Internet #XF13 — love 3000 🏳️‍🌈 (@PLLisTheWay) October 17, 2019

#xf13 Nuela ti prego fammi lo stesso i video diari ne ho bisogno — dirsi e ridirsi no (@itsgc1) October 17, 2019

Nuela ha del genio trash, ma non è adatto a una competizione canora. Vocalmente è debolissimo, come si è visto con il pezzo di Ava Max. Giusta scelta Malika #XF13 — Stefano (@SdeRenato) October 17, 2019