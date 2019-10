X Factor giudici, pesanti offese sui social: interviene la produzione

X Factor 2019, giudici pesantemente insultati e offesi sui social dopo i Bootcamp

I giudici di X Factor 2019 stanno vivendo momenti non molto facili. Quest’anno come poche altre volte, infatti, gli spettatori si sono riversati sui social per criticare le scelte ai Bootcamp. Non sono tanto la protesta e la critica a preoccupare, quanto i toni che molti utenti hanno usato, utenti che non possiamo fare altro che definire leoni da tastiera. Malika Ayane è stata vittima ieri sera di pesanti insulti e offese, a seguito delle sue scelte durante i Bootcamp di X Factor. La cantante è stata molto contestata, così come lo era stato tantissimo Samuel la settimana scorsa. L’atteggiamento di alcune persone sui social ha spinto la produzione a intervenire con un messaggio su Instagram.

X Factor interviene dopo le offese ai giudici: il messaggio su Instagram

Nel post in questione si legge: “Ogni anno vi diciamo che guardare X Factor tutti insieme è più bello. La musica unisce e commentare le avventure dei nostri giudici e dei nostri concorrenti insieme a voi rende il nostro lavoro ancora più speciale”. Un proposito che quest’anno i leoni da tastiera hanno già rovinato, visto che ci sono stati insulti verso Malika a X Factor. Se con Samuel si erano limitati, in parte, a proteste in studio, con Malika tutto si è trasferito sui social. E infatti nel messaggio della produzione si legge ancora: “Siamo costretti a condannare duramente i commenti offensivi che i membri della famiglia di X Factor 13 ricevono su questa pagina e altrove in seguito a scelte non condivise da alcuni spettatori. Aiutateci a rendere internet un posto migliore e costruttivo”. Anche Mara Maionchi ha condannato l’atteggiamento che si è scatenato quest’anno sui social network. Ha condiviso il messaggio della produzione, specificando che stava cercando le parole giuste per parlare e le ha trovate in questo messaggio.

Malika Ayane presa di mira sui social dopo i Bootcamp di X Factor, lo sfogo

Chi invece si è dilungata di più nello sfogo è stata Malika Ayane, che ieri sera è finita nel mirino dei leoni da tastiera. La cantante ha postato dei commenti in cui è stata offesa e criticata, per l’eliminazione di Michele ai Bootcamp. Malika si è sfogata così: “Mi sono svegliata molto amareggiata leggendo parte dei commenti alla puntata di ieri. Tranne alcuni molto creativi nell’inadeguatezza, il livello di linguaggio e di pensiero è veramente basso. Basso e violento. Inaccettabile. Non si tratta di orgoglio ferito perché contestata ma di delusione per come ancora in molti confondano la critica con l’offesa e per come il livore divori certe persone e ne accechi l’intelligenza”.