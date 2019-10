Samuel a X Factor contestatissimo, pubblico in rivolta: “Non mi fate inca…re”

X Factor 2019, Samuel contestatissimo: il giudice scatena una reazione mai vista prima ai Bootcamp

Samuel ai Bootcamp è stato contestatissimo! Il giudice di X Factor ha scatenato una reazione mai vista prima da parte del pubblico. Di sicuro è già successo che i presenti non fossero d’accordo con le scelte di un giudice ai Bootcamp, ma stavolta il pubblico non si è fermato neanche quando Samuel ha chiesto di applaudire la squadra che si era appena formata. Tutto è successo con l’ultimo switch e prima di chiudere i Bootcamp, quando Samuel ha deciso di sostituire i Keemosabe, una band che al pubblico e agli altri giudici piacevano davvero moltissimo. Dopo la loro esibizione c’è stata un’ovazione del pubblico, ma anche tanti complimenti dei giudici. Samuel ha deciso di sacrificare loro però perché convinto di non essere adatto a lavorare con un gruppo che fanno un genere come il loro, secondo il giudice lontano dal suo. Questa scelta ha scatenato la protesta del pubblico, anche gli altri giudici di X Factor sono rimasti basiti dalla decisione di Samuel. Anche su Twitter gli utenti si sono scatenati contro la scelta del giudice.

Samuel contestatissimo a X Factor, il pubblico in rivolta per i Keemosabe

Addirittura anche Alessandro Cattelan dietro le quinte guardava la scena con una mano in testa, incredulo come tutti. Le proteste del pubblico non si sono placate, anzi quando Samuel ha presentato la sua squadra per gli Home Visit i “buu” sono aumentati. “Non mi fate inca…re”, ha detto Samuel. “È vero che abbiamo mandato via un gruppo che meritava di stare qui, però abbiamo cinque gruppi che meritano di stare qui e chiedo un applauso per loro”, ha aggiunto. “Hai sbagliato, hai sbagliato”, hanno continuato a urlare dagli spalti: la protesta è stata molto animata. Samuel si è avvicinato poi al tavolo dei giudici, tutti spiazzati dalla sua decisione di eliminare i Keemosabe. Secondo tutti, infatti, erano una scommessa da non perdere. Mara Maionchi ha subito detto al collega di non aver compreso la sua scelta. Samuel ha spiegato: “Io loro non avrei potuto fare… L’ho fatto per loro, li avrei rovinati. Io avrei fatto un mio percorso, non un loro percorso”.

X Factor, Samuel scatena la protesta del pubblico: anche Mara Maionchi incredula

Sfera ha chiesto come mai allora non mandare via i rapper, visto che anche loro sono lontani dal suo genere. Mara ha provato a spiegare a Samuel che sicuramente sarebbe riuscito a lavorare con i Keemosabe, considerandolo un artista intelligente e capace di comprendere il talento degli aspiranti concorrenti. Insomma, nessuno ha compreso né condiviso la scelta di Samuel di eliminare i Keemosabe e quando diciamo nessuno intendiamo dire proprio nessuno. “Mi prendo le responsabilità, ci vediamo a fine di X Factor”, ha detto Samuel salutando il pubblico e lasciando il posto al giudice dei successivi Bootcamp.