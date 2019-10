X Factor 2019, Bootcamp di Sfera e Samuel: colpi di scena e polemiche

X Factor 2019, in onda i primi Bootcamp: le categorie di Samuel e Sfera Ebbasta nella prima puntata del 3 ottobre

È andata in onda la prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2019, uno dei momenti più attesi dagli appassionati del talent show. Il numero limitato di posti, o meglio di sedie, gli switch improvvisi e inaspettati e la tensione dei cantanti che hanno già conquistato una sedia sono pura adrenalina per il pubblico. Giovedì 3 ottobre 2019 sono andati in onda i Bootcamp di Samuel e Sfera Ebbasta, che sono alla guida rispettivamente dei Gruppi e delle Under Donna. Gli Over sono stati assegnati a Mara Maionchi, mentre gli Under Uomo e Malika Ayane. Come già saprete, forse, quest’anno l’assegnazione delle categorie è toccata ad Alessandro Cattelan, guadagnando un ruolo sempre più attivo nel programma che lo vede al timone da anni ormai. Ma veniamo ai Bootcamp di X Factor e scopriamo cosa è successo. Cinque posti disponibili per gli Home Visit e altrettante sedie da riempire. I primi ad affrontare i Bootcamp sono stati i Gruppi, che hanno scoperto sul palco di avere come giudice Samuel.

Bootcamp X Factor, i gruppi di Samuel: le scelte del giudice scatenano la protesta del pubblico

Vi ricordiamo, inoltre, che con il nuovo meccanismo molti concorrenti sono giunti ai Bootcamp di diritto. Le Ophelya non hanno convinto molto Samuel, ma sono state le prime per cui il giudice ha deciso di dar loro una sedia. Non sembrava molto convinto neanche sui Kyber, ma poi ha indicato anche a loro una sedia da prendere. Sedia anche per i Monkey Tempura, dopo che Samuel ha consultato il pubblico che urlava a gran voce di dar loro una sedia. Samuel ha chiesto alla cantante dei K_Mono di cantare in italiano prima di prendere una decisione, ma sono bastate poche note per dar loro una sedia. Ovazione in studio per i Keemosabe, che Samuel ha fatto accomodare senza dubbi. A questo punto sono cominciati gli switch, lo studio è diventato rosso e sono cominciati i veri Bootcamp. La Sierra hanno convinto i giudici a fare lo switch con le Ophelya. Tripudio per i Booda, che piacciono tanto anche al giudice e li ha voluti al posto dei Monkey Tempura. Il terzo switch è andato in scena per i Seawards, che Samuel ha scelto al posto dei Keemosabe scatenando una reazione mai vista prima del pubblico. Niente da fare comunque per Metriaksak, Ambo i lati, TNL, Accasaccio.

X Factor, i Bootcamp di Sfera Ebbasta: la squadra delle Under Donna

Sfera Ebbasta, che si è commosso per il papà alle Audizioni, ha iniziato i Bootcamp dando subito i suoi primi tre sì a Claudia, Martina e Sara. Arianna non lo ha convinto del tutto, ma a lei è andata comunque la quarta sedia. Maria non ha convinto il giudice ed è stata la prima a non prendere la sedia. Silvia ha conquistato la quinta sedia a disposizione, facendo accendere le luci rosse che segnano l’inizio degli switch. La prima a convincere Sfera a fare sostituzioni è stata Maria, che ha preso il posto di Claudia. Giulia ha portato un brano di Sfera Ebbasta riscrivendo una strofa e nonostante qualche piccola imprecisione ha preso una sedia; a doversi alzare è stata Sara. Standing ovation per Mariam, che ha preso la sedia di Martina. Anche Beatrice ha conquistato il pubblico, e il giudice: a lei è andata la sedia di Arianna, che ha rimproverato il pubblico per aver urlato il suo numero a ogni switch. Sofia è piaciuta molto al pubblico e ai giudici, per cui altro switch: Sfera le ha dato il posto di Maria. Anche Giordana è passata agli Home Visit, prendendo la sedia di Giulia. Sfera non ha dato una sedia a Sara El Abbadi, Miriana, Lavinia, Matilde. Appuntamento a giovedì prossimo con i restanti Bootcamp di X Factor 2019, e riascolteremo il tormentone Carote.