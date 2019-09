X Factor 2019 meccanismo, cosa cambia nella 13esima edizione

X Factor 2019, nuovo meccanismo per il talent show: la notizia

Nuovo meccanismo per X Factor 2019 e per i concorrenti non sarà facile come prima! Una nota della produzione ha informato il pubblico del nuovo meccanismo della gara, ma di sicuro nella prima puntata Alessandro Cattelan spiegherà tutto per filo e per segno. Toccherà spiegarlo non solo al pubblico e ai concorrenti che si presenteranno alle Audizioni, ma pure ai giudici di X Factor 2019. Mara Maionchi compresa, nonostante non sia nuova come gli altri tre. Saranno soprattutto i giudici a fare i conti con il nuovo meccanismo di X Factor, perché prima di dire sì o no ai concorrenti dovranno pensarci non bene, ma benissimo. Vi spieghiamo subito cosa cambia nella 13esima edizione.

Nuovo meccanismo X Factor 2019, dalle Audizioni ai Bootcamp con quattro sì

Il punto su cui agirà il meccanismo quest’anno è l’accesso ai Bootcamp. Sappiamo già che per superare le Audizioni i concorrenti hanno bisogno di tre sì su quattro, ma quest’anno non basterà per avere l’accesso sicuro ai Bootcamp. Se i giudici diranno quattro sì, allora il concorrente in questione accederà direttamente alla fase successiva. Tre sì invece non basteranno per ripresentarsi davanti alla commissione: tra i concorrenti che avranno tre sì, infatti, i giudici dovranno scegliere chi portare ai Bootcamp e chi lasciare a casa. Dunque nella fase delle sedie non ci saranno tantissimi concorrenti come negli anni precedenti, ma solo coloro che avranno convinto in tutto e per tutto i giudici. Ricapitoliamo: quattro sì alle Audizioni portano il concorrente ai Bootcamp in modo diretto; tra tutti i concorrenti che avranno ricevuto tre sì i giudici dovranno fare delle scelte.

X Factor 2019 meccanismo, cosa cambia nella nuova edizione

La novità è importante, perché fino allo scorso anno accedevano tutti i concorrenti che superavano le Audizioni ai Bootcamp. Inoltre, spesso i giudici davano quattro sì per la simpatia dell’aspirante cantante o per incoraggiarlo, eliminandolo poi nella seconda fase. Ebbene, questo non potrà più accadere, perché con quattro sì prenderebbe un posto ai Bootcamp togliendolo a qualcun altro. Ci sarà da divertirsi quest’anno, il meccanismo di X Factor 2019 renderà anche le Audizioni un momento di grande pathos. La 13esima edizione è ricca di novità: avete già scoperto il nuovo ruolo di Cattelan?