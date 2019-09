Sfera Ebbasta si commuove a X Factor per Daniele e ricorda il padre morto

X Factor 2019: Sfera Ebbasta si commuove per il papà di Daniele, un aspirante concorrente

La seconda puntata di X Factor 2019 si è conclusa con Sfera Ebbasta commosso per il padre morto. Ha ricordato il genitore perché si è presentato alle Audizioni un ragazzo che ha perso il suo da poco. Il concorrente, o aspirante tale, si chiama Daniele e ha 23 anni, ha cantato Your song dedicata immaginiamo al padre. Quando i giudici gli hanno chiesto come mai ha deciso di presentarsi a X Factor 13, Daniele ha risposto dicendo di essere lì per ricominciare dopo che è venuta a mancare la persona che più credeva in lui, ovvero suo papà. A queste parole, Sfera ha reagito facendo un bel respiro e allontanandosi dal microfono, raccogliendosi nei pensieri e ricordi e non pronunciando parola.

Sfera Ebbasta si commuove per Daniele: “Anche io ho perso mio padre, posso capirti”

L’esibizione di Daniele non è andata benissimo, infatti i giudici di X Factor non sono riusciti a dirgli di sì, ma è giusto così. Samuel infatti ha sottolineato che il ragazzo meritava un giudizio in quanto artista e non per la storia raccontata poco prima. Sfera Ebbasta nel dare il suo giudizio ha detto al ragazzo di comprendere il suo stato d’animo, perché anche lui ha perso il padre quando aveva 13 anni. Queste le sue parole: “Non nascondo che a me ha emozionato. Anche io ho perso mio padre quindi posso capirti, riesco a capire questo dolore”. Il giudice ha poi proseguito: “Quella sensazione di vuoto che immagino tu provi è anche una sensazione che nel momento in cui acquisti un po’ di consapevolezza diventa rabbia, fame. Quindi io spero che tutto questo dolore si possa trasformare nella tua svolta”.

X Factor, Sfera Ebbasta scosso: “Mi si è chiuso lo stomaco”

Quando Daniele è uscito di scena, Sfera era ancora molto scosso. “Mi si è chiuso lo stomaco, di brutto”, ha detto a Mara Maionchi, che prima aveva vissuto una bella emozione. Il pubblico ha notato la tristezza di Sfera Ebbasta e ha iniziato a incitarlo, urlando il suo nome. Lui ha ringraziato tutti, prendendo ancora una volta un lungo respiro. Per lui comunque ci sono stati anche momenti divertenti e spensierati, come quello con il nuovo tormentone Carote.