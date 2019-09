Anastasio torna a X Factor e il pubblico esplode: Mara emozionata

X Factor 2019, Anastasio ospite della seconda puntata delle Audizioni di giovedì 19 settembre

Anastasio è tornato a X Factor e il pubblico è esploso non appena il rapper ha messo piede sul palcoscenico! Non è stato annunciato da Cattelan, ovviamente, perché quando ex concorrenti tornano a far visita al programma durante le Audizioni entrano in scena come fossero aspiranti concorrenti. Ed è esattamente ciò che è successo anche con Marco Anastasio! Inutile dire che Mara è rimasta sorpresa nel vedere il vincitore di X Factor 2018 di nuovo sul palcoscenico. Il suo ricordo è corso alla bellissima esibizione di Anastasio sulle note dei Pink Floyd, un momento epico rimasto impresso nel pubblico del talent show, e non solo! Samuel infatti ha ricordato la reazione di Mara all’esibizione di Anastasio, dicendo che è rimasta nella storia. Come dargli torto, d’altronde!

Anastasio a X Factor 2019, l’abbraccio con Mara Maionchi emozionata

Anastasio ha reagito con un timido “Esagerato, ragazzi” dinanzi all’ovazione del pubblico di X Factor 13. Mara era emozionata, così il rapper è corso al bancone dei giudici per abbracciare la sua coach, che non ha mai smesso di ringraziare. Samuel ha poi chiesto ad Anastasio di raccontare il suo ultimo anno, ciò che è successo insomma dopo la sua vittoria a X Factor. Lui ha risposto così: “Eh quest’anno un bel po’ di cose. Ho messo la panza… Ho fatto venti concerti, ho fatto un disco che dovrà uscire. Ho fatto Sanremo come ospite, l’Arena di Verona, un Primo Maggio…”. Gli hanno anche chiesto di dire qualcosa al suo giudice: “Provvidenziale secondo me è stata Mara. è stata brava a indirizzarmi ma senza mai mettermi paletti”, ha risposto il rapper.

X Factor, il ritorno di Anastasio nell’edizione 2019: Mara ricorda le loro esibizioni

A questo punto Mara ha ricordato l’esibizione dei Pink Floyd e la sua reazione esilarante ed esplosiva. “Mara resisti, ti voglio altri dieci anni a X Factor”, ha detto Anastasio a Mara Maionchi prima di andare via. Lei ha risposto dicendo che andrà via a 90 anni! Infine, la giudice ha espresso il suo apprezzamento su Anastasio: “La capacità sua era fare due testi in pochi giorni”.