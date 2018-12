Anastasio dopo X Factor torna all’università e ringrazia Mara: “Non solo una coach”

Anastasio dopo X Factor si racconta: come è nata la sua passione per il rap

Anastasio dopo X Factor 2018 non si ferma più. Il rapper continua a rilasciare interviste su interviste, tutti vogliono saperne di più sul rapper vincitore della 12esima edizione. Le sue ultime dichiarazioni arrivano dalle pagine del settimanale Spy, a cui si è raccontato parlando di emozioni e progetti post vittoria. Il giovane ha anche raccontato come si è avvicinato al mondo del rap: “Mi sono appassionato da ragazzino, quando ancora non si sapeva cosa fosse. Sono fiero di aver portato sul palco le mie parole, è comunicazione”. Sia chiaro, però, che a lui non piace molto essere definito solo un rapper o solo un cantautore: lui infatti sente di essere entrambe le cose e lo ha ribadito ancora una volta.

Anastasio torna all’università dopo la vittoria a X Factor

Il suo inedito La fine del mondo, così come il suo primo EP, stanno avendo un grandissimo successo e confermano il momento positivo del giovane artista. Anastasio si metterà a lavoro per l’uscita del suo primo album ma non ha intenzione di abbandonare gli studi. Proprio così, Anastasio è uno studente universitario e conta di laurearsi al più presto: “Mi mancano tre esami per laurearmi in Scienze Forestali e Ambientali: li darò appena avrò un po’ di tempo”. Il suo sogno probabilmente rimane quello di fare musica e comunicare attraverso i suoi testi. Tuttavia ha piena intenzione di portare a termine gli studi e questo è da apprezzare. Nel suo percorso musicale comunque non mancheranno mai riferimenti alla sua amata Napoli. “La napoletanità è fondamentale in quello che faccio: c’è la vivacità artistica che hanno i napoletani. Ho scelto di cantare in italiano perché mi piace essere universale, ma mi sono formato con la musica napoletana”, ha raccontato ancora nel corso dell’intervista.

X Factor, Anastasio e il rapporto con Mara Maionchi

L’amore per Napoli è espresso anche attraverso l’ammirazione per Maradona, per lui aveva anche fatto un tatuaggio in finale! Ma andiamo avanti con le curiosità. Anastasio a X Factor 2018 era nella squadra degli Under Uomini, guidata da Mara Maionchi. Quest’ultima alle Audition era rimasta sì colpita dal testo del rapper, ma non particolarmente. Durante il percorso ha avuto modo di ricredersi senz’altro e lo ha anche detto in un Live. I due insieme sono arrivati alla vittoria e Anastasio ha speso belle parole per il suo giudice: “Mara non è stata una semplice coach, ma una consigliera. Non mi ha dato tanti pareri su quello che faccio perché è una cosa mia personale (il rap, ndr), ma mi ha permesso di esprimermi appieno“. Peccato che Mara potrebbe non esserci tra i giudici di X Factor 2019, siamo certi che i prossimi concorrenti avrebbero voluto anche lei al tavolo.