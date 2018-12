X Factor 2019 giudici, anticipazioni sulla nuova edizione: rinnovo totale al tavolo?

X Factor 2019 giudici, in arrivo una rivoluzione totale al tavolo: le prime anticipazioni

Le novità sui giudici di X Factor 2019 ci terranno compagnia nei prossimi mesi, fino all’inizio delle Audition della nuova edizione e quindi alla conferma dei quattro giudici. Dunque bisogna tenersi pronti a continue anticipazioni, conferme e smentite. Come sempre, ci sarà da aspettare un po’ per sapere con sicurezza chi saranno i giudici di X Factor 2019, ma qualche nome è stato già depennato. Le ultime news arrivano dal settimanale Chi. Nel numero in edicola oggi infatti si legge di una rivoluzione totale al tavolo dei giudici. Mara Maionchi, Fedez, Lodo Guenzi e Manuel Agnelli potrebbero quindi lasciare il posto a quattro nuovi volti.

Giudici X Factor 2019: Manuel Agnelli dice addio,

“Attenzione: cambio completo di rotta per la prossima edizione di X Factor”, si legge nel trafiletto dedicato al talent show di Sky sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nell’anteprima di Chi si legge ancora che X Factor 2019 ci sarà ma “senza alcuno dei quattro giudici che hanno concluso la stagione attuale”. Sull’addio di Manuel Agnelli possiamo essere quasi certi, visto che è stato lui a comunicarlo in diretta. Per quanto riguarda Mara Maionchi e Lodo Guenzi, non c’è stata nessuna comunicazione finora. Per Lodo durante la finale ci sono stati solo complimenti, per cui non è detto che non accetti di mettersi nuovamente alla prova. D’altronde lui è stato chiamato in corsa per sostituire Asia, per cui potrebbe desiderare seguire il percorso dalle Audizioni ai Live. X Factor senza Mara perderebbe sicuramente qualcosa, ma magari i nuovi giudici riuscirebbero a far sentire meno la sua mancanza.

X Factor 2019, chi sono i nuovi giudici? I primi nomi in circolazione

Fedez lascerà X Factor? Sembrava di sì, poi ha fatto marcia indietro su Instagram. Comunque, la scelta di cambiare tutti i giudici di X Factor 2019, dando per certa l’anteprima di Chi, potrebbe essere dipesa dagli autori del programma. Naturalmente non mancheremo di tenervi aggiornati! Intanto possiamo dirvi che i primi nomi in circolazione e che potrebbero essere i nuovi giudici di X Factor sono J-Ax e Asia Argento. Per quest’ultima sarebbe un ritorno, anzi un riscatto.