Anastasio e il tatuaggio di Maradona: “È una presa in giro, poi mi chiamano rapper”

Anastasio e il tatuaggio dedicato a Maradona incuriosisce i fan di X Factor

C’è molta curiosità intorno al tatuaggio di Maradona di Anastasio. Il vincitore di X Factor 2018 è ricercatissimo sul Web e richiestissimo per le interviste, in cui naturalmente non possono mancare le domande sul tatuaggio. Così oggi scopriamo qualche curiosità in più su Anastasio e Maradona. Pure se il legame fra il rapper e il calciatore, da sempre nel cuore dei tifosi napoletani, è già abbastanza chiaro visto che lo cita anche nel suo inedito La fine del mondo. “Mai corso la maratona, superato ostacoli. Non ho mai visto il Napoli di Maradona” recita il testo della canzone che sta spopolando da quando Anastasio l’ha cantata sul palco. Ma il tatuaggio di Maradona sarà finto o vero?

Tatuaggio Anastasio vero o finto? Il rapper chiarisce tutto dopo X Factor

Possiamo dirvi subito che il tatuaggio di Anastasio non è affatto vero. Anche perché vista la grandessa del volto di Maradona sul suo addome non sarebbe bastata, pensiamo, una seduta. E invece il tatuaggio è comparso in finale, frutto di una scommessa: lo avrebbe fatto se fosse arrivato in finale, e così è stato. Lo ha anche mostrato orgoglioso appena è stato eletto vincitore. C’è un motivo ben preciso dietro tutto questo: “Maradona è un idolo. Ma non mi voglio tatuare, è il mio modo di fare il ribelle. Questo, finto, è una presa in giro, che se poi mi faccio il tatuaggio mi chiamano rapper”. Queste le parole di Anastasio dopo X Factor al settimanale Grazia. Ma cosa avrà voluto dire con le parole “poi mi chiamano rapper”? Lo ha spiegato per bene nel corso dell’intervista.

Anastasio, rapper o cantautore? “Non mi piacciono le etichette”

Anastasio preferisce non essere etichettato: “Sono Anastasio. Non mi piacciono le etichette, o quando mi chiedono se sono un rapper o un cantautore. Scrivo i miei testi, quindi sono un cantautore. Uno il rap, quindi sono un rapper”. Di lui si sta parlando molto in questi giorni e non soltanto per il tatuaggio per Maradona, ma soprattutto per la polemica esplosa a causa di alcuni suoi post vecchi su Facebook. Tutto è successo nel giorno della finale, lui ha potuto difendersi solo il giorno dopo. Appena tornato alla vita di sempre, e tornato anche sui social, Anastasio ha scritto un lungo sfogo contro chi ha puntato il dito contro di lui. E adesso spera che da questo momento in poi si parli solo di musica.