Anastasio dopo X Factor si difende dalle accuse: “Dosare le parole? Perdo sincerità”

X Factor, piovono accuse su Anastasio dopo la vittoria

Anastasio è il vincitore di X Factor 2018 e nessuno ha intenzione di mettere in discussione il suo talento né il merito. Tuttavia non sono mancate critiche e accuse al rapper che però riguardano il suo privato. Che privato più non sarà da adesso in poi. Partecipare a un talent show, così come a un reality o a qualsiasi altro programma, significa anche essere esposti mediaticamente. Azioni e parole del passato possono essere messe in discussione nel presente, soprattutto nell’era dei social network dove tutto rimane scritto ed è facilmente consultabile. Ed è proprio ciò che è successo ad Anastasio, che ieri è stato messo alla gogna da qualcuno per dei suoi like a pagine di alcuni politici che sono stati automaticamente trasformati in idee politiche a lui attribuite.

Anastasio sotto accusa, lui dopo X Factor si difende: “A me piace essere frainteso”

Mentre Fedez ha parlato del suo futuro come giudice, nelle sue interviste dopo X Factor 2018 Anastasio ha dovuto rispondere anche a domande sulla polemica esplosa in queste ore. A Tv Sorrisi e Canzoni per esempio ha detto: “A me piace essere frainteso, parliamoci chiaro. L’ho già detto. Perché dal fraintendimento nasce la discussione. Mi sto approcciando per la prima volta a dei meccanismi che sono… Mi danno fastidio perché perdo di sincerità se devo stare a dosare le parole perché chiunque le può fraintendere in maniera così grave”. Queste parole sembrerebbero un riferimento a ciò che si sta dicendo su di lui in queste ore. Il non volersi adeguare a determinati meccanismi farà stare un po’ più tranquilli i tantissimi sostenitori del rapper. Dopo la sua vittoria, anzi chiamiamolo trionfo, molti infatti sui social hanno manifestato la speranza che Anastasio continui a fare la sua musica e che non cambi per adeguarsi al mercato.

Anastasio dopo X Factor: “Sono un libero pensatore”

Non è la prima volta che esplode una polemica su Anastasio dopo X Factor, è successo anche per degli insulti a Selvaggia Lucarelli. Il fatto che proprio nel giorno della finale siano nate queste nuove polemiche comunque ha strappato un sorriso ad Anastasio: “A me questa cosa fa abbastanza sorridere. Quell’articolo è basato su fuffa completa. Hanno fatto il gioco del titolone sulla base di non so cosa, prendendo cose che scrivevo su Facebook”, questo ha dichiarato qualche ora fa ad Huffington Post. Il rapper ha continuato a spiegare la sua posizione aggiungendo ulteriori dettagli: “Sono un libero pensatore e non credo le mie affermazioni siano additabili di fascismo. […] Sulla base dei like alle pagine dei social? Io mi tengo informato, metto like così vedo cosa dicono le persone. […] Guardo a cosa dicono le persone non a chi lo dice“. Riuscirà ad archiviare questa polemica e a dedicarsi alla sua carriera, che è appena cominciata? Magari trovando anche il tempo di realizzare di essere il vincitore di X Factor e godersi un po’ questo traguardo. Che forse è soltanto un inizio!