X Factor, Carote di Nuela conquista tutti: i giudici pazzi di Emanuele

Nuela con la canzone Carote ha conquistato X Factor 2019: i giudici pazzi di lui!

Carote di Nuela è già diventato il tormentone di X Factor 2019! Nuela è il nome d’arte di Emanuele Crisanti, aspirante cantante e concorrente del talent show. Ha 16 anni, ma ha scritto una canzone apparentemente banale e senza senso ma che ha conquistato davvero tutti. Ai primi versi i giudici non hanno reagito benissimo, ma a fine esibizione qualcuno di loro ha addirittura lasciato intendere che Nuela in realtà fosse un genio. Il cantante ha superato le Audizioni e di sicuro lo rivedremo ai Bootcamp, anche Samuel ha detto “sì” perché curioso di ascoltare altre canzoni di Nuela. Nel frattempo, Carote dopo X Factor sta spopolando in rete!

X Factor 13, Carote di Nuela fa impazzire il pubblico: è già un tormentone

Su tutti i social si parla di questa canzone, le visualizzazioni su YouTube sono schizzate e i commenti altrettanto. Tutti si sono catapultati sui social per chiedere addirittura di ascoltare Carote di Nuela su Spotify. Per il momento dovrete accontentarvi dei video messi a disposizione da X Factor 13 e del video su YouTube. Esatto, Nuela ha anche realizzato un videoclip sul suo inedito no-sense che però è frutto di un “lampo di genio”, come ha detto Sfera Ebbasta, che a fine puntata era visibilmente scosso ricordando il padre scomparso. E non solo YouTube, perché anche il profilo Instagram di Nuela ha raggiunto in poco tempo un numero di followers importante e di sicuro è destinato ad aumentare. Probabilmente nessuno avrebbe scommesso su di lui, forse perché durante la seconda puntata delle Audizioni di X Factor Emanuele si è esibito dopo una ragazza che ha cantato una canzone sul Kinder Pinguì.

Carote di Nuela conquista i giudici: Emanuele va avanti nella gara a X Factor

Insomma, tutto lasciava pensare a un’altra esibizione che sarebbe stata solo divertente e invece no. Carote di Nuela a X Factor 2019 ha conquistato davvero tutti: il pubblico è esploso, soprattutto quando d’un tratto il cantante ha pronunciato la parola “Armadio” senza alcun senso. Cattelan ballava dietro le quinte, i giudici hanno apprezzato e a loro va soprattutto il merito di aver guardato oltre. Carote è già un tormentone, divertente ma pur sempre un tormentone: chissà cosa avrà in serbo Nuela ai Bootcamp per il pubblico!