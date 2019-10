X Factor 2019 Bootcamp: Malika e Mara convincono, tripudio per Nuela

X Factor 2019, ultimo appuntamento con i Bootcamp: i concorrenti Over e Under Uomini

Secondo e ultimo appuntamento con i Bootcamp di X Factor 2019: Malika Ayane e Mara Maionchi hanno formato il loro quintetto da portare agli Home Visit. Non è stato semplice, così come non lo è stato per Samuel e Sfera Ebbasta, ma anche gli Over e gli Under Uomo sono stati scelti. La puntata è cominciata con i Bootcamp degli Under Uomini, guidati da Malika Ayane. Inizialmente il giudice sembrava incontentabile: solo Lorenzo è riuscito a convincere Malika tra i primi aspiranti concorrenti di X Factor 2019. Anche gli altri giudici sembravano stupiti delle scelte della collega, ma finalmente è arrivato Riccardo poi e ha convinto Malika. Almeno quando le sedie erano ancora vuote. C’è stata anche un’eliminazione del tutto inaspettata, ma tutti i giudici di X Factor hanno fatto scelte su cui il pubblico ha rumoreggiato.

X Factor, i Bootcamp di Malika Ayane: torna Nuela ed è un tripudio!

Quando si è esibito Enrico, a Malika Ayane sono brillati gli occhi: gli ha dato una sedia ed era già convinta di non togliergliela più! “E non muoverti da lì, per nessun motivo”, ha detto infatti al giovane cantante facendolo accomodare. E finalmente è giunto il momento della star di X Factor 2019 Nuela: ai Bootcamp ha presentato un suo nuovo inedito, Ti voglio al mio funerale. Ha convinto tutti i giudici, ha preso una sedia e appena si è seduto il pubblico già cantava il suo nuovo singolo! Possiamo dire che Nuela è una delle scommesse di questa edizione, con la speranza di vederlo il più a lungo possibile e chissà ai Live magari. Con la sedia a Davide, lo studio è diventato rosso e sono cominciati gli switch. Michele ha preso il posto di Riccardo, Daniel quello di Davide e infine Davide Rossi ha fatto alzare Michele, che si era seduto poco prima.

Bootcamp X Factor, Mara Maionchi non ha dubbi: la squadra Over

Mara Maionchi aveva le idee chiare sui suoi Bootcamp a X Factor, come sempre d’altronde. Non c’è un giudice più navigato di lei, non a caso vince quasi sempre con i suoi cantanti. Non ha avuto molti dubbi sulle sue sedie: i primi cinque posti sono andati a Biagio, Thomas, Flora (che però non l’ha convinta fino in fondo), Antonio e Marco. Biagio ha dovuto lasciare il suo posto a Marco Saltari in arte Jordy Brown. Gabriele non poteva non prendere una sedia e Mara ha chiesto a Flora di alzarsi. Eugenio Campagna in arte Comete è piaciuto molto a Mara, che lo ha fatto sedere al posto di Marco. Ultimo concorrente Nicola, che ha ricevuto la standig ovation del pubblico e spinto Mara a fare un altro switch, con Antonio. Qui potete leggere le squadre per gli Home Visit di Sfera e Samuel. Per scoprire invece cosa succederà giovedì prossimo vi lasciamo alle anticipazioni sugli Home Visit.