Anticipazioni X Factor, novità ospiti e colpi di scena agli Home Visit

X Factor 2019, le anticipazioni sugli Home Visit: tutte le novità della nuova edizione

Le novità a X Factor 2019 non sono finite! Le anticipazioni sugli Home Visit infatti rivelano una bellissima news per i fan di Alessandro Cattelan! Il conduttore infatti quest’anno più che mai ha un ruolo attivo nel talent show e dopo aver assegnato le categorie ai giudici, quest’anno seguirà i giudici anche agli Home Visit. Negli ultimi anni abbiamo visto i giudici raggiungere mete diverse con le loro squadre, che formano ai Bootcamp, ma quest’anno non sarà così. I Bootcamp sono forse la fase più viva tra quelle che portano ai Live, ma alla fine la fase decisiva sono proprio gli Home Visit. C’è molta tensione, i concorrenti si giocano tutto ed è qui che i giudici scelgono i tre concorrenti da portare ai Live di X Factor 2019.

Anticipazioni X Factor, tante novità in arrivo con gli Home Visit

Le anticipazioni di X Factor sugli Home Visit nascondono colpi di scena. Abbiamo visto degli spezzoni dopo la fine della seconda puntata dei Bootcamp e i giudici in queste immagini sembravano convinti in alcuni casi a lasciare a casa un concorrente. Ma soprattutto, in alcuni casi sembravano decisioni inaspettate: come se quel cantante in questione fosse dato già per scontato ai Live e invece viene bocciato agli Home Visit. Sarà stata solo un’impressione? Questa tensione sarà dovuta solo a un buon montaggio? Dovremo aspettare giovedì 17 ottobre per scoprirlo, ma intanto le anticipazioni non sono finite qui: ci sarà un ospite internazionale! I concorrenti avranno modo di incontrare LP: sarà l’unico ospite degli Home Visit? Al momento non conosciamo altri nomi, ma vi terremo aggiornati.

Home Visit X Factor 2019, anticipazioni e novità in arrivo giovedì 17 ottobre

Intanto le novità sugli Home Visit di X Factor 2019 non sono finite. I venti aspiranti concorrenti che hanno superato i Bootcamp infatti dovranno esibirsi davanti a un pubblico per convincere il proprio giudice a portarlo ai Live. A differenza delle ultime edizioni, quando invece si esibivano davanti al giudice e il suo consigliere. Tutte le squadre inoltre raggiungeranno la stessa meta, ovvero Berlino.