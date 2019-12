Sofia Tornambene è la vincitrice di X Factor 2019, Sfera trionfa nonostante le polemiche

Il vincitore di X Factor 2019 è Sofia Tornambene: Sfera Ebbasta debutta come giudice e porta la vittoria a casa

Sofia Tornambene è la vincitrice di X Factor 2019! Tutto come previsto? Non proprio, perché la lotta con il duo rap della Sierra, almeno durante i Live, è stata molto combattuta. Alla fine la finalissima ha visto Sofia e i Booda a contendersi il titolo di vincitore di X Factor 13, e il pubblico ha premiato lei. Sofia ha colpito tutti sin dalle Audizioni, quando si è presentata con il suo inedito e la sua timidezza, e molti già la vedevano vincitrice. Non ha sbagliato un colpo durante i Live e la finalissima, come il primo posto, è un premio più che meritato. Sfera Ebbasta non ha mai avuto dubbi sulla sua concorrente e ha debuttato come giudice di X Factor portando una bella vittoria a casa. A dispetto delle polemiche esplose quando è stato annunciato il suo nome come giudice. Alla fine, invece, è stata una piacevole sorpresa. Secondo posto per i Booda, quindi, ma siamo certi che troveranno il loro porto nella scena musicale dopo X Factor. Una finale con poche sorprese e pochi colpi di scena, una scaletta seguita senza interruzioni né nulla. Scopriamo cosa è successo!

Finale X Factor 2019, cosa è successo nell’ultima serata della 13esima edizione

La finale di X Factor 2019 si è aperta con un duetto tra Cattelan e Robbie Williams, che poi ha duettato con i finalisti di questa edizione. La prima manche infatti ha visto in scena i concorrenti con l’ospite d’onore della serata. Sofia Tornambene ha cantato con Robbie Williams She’s the one, la Sierra con Supreme, Kids per i Booda e infine Davide Rossi con Feel. Ha chiuso la manche un’esibizione con Angels, dove i finalisti sono saliti sul palco verso la fine della canzone. Il verdetto della prima manche è arrivato dopo un medley di Ultimo, altro ospite della finale. Il quarto classificato è stato Davide Rossi, dunque Samuel è riuscito a portare non solo due gruppi per la prima volta in finale, ma sul podio! Record dei record, insomma.

X Factor 2019, la Sierra terzi classificati: il colpo di scena in finale

Nella seconda manche, i tre rimasti in gara si sono esibiti con un medley di tre canzoni, quelle che più rappresentano il loro percorso a X Factor 13. Qui potete scoprire cosa hanno cantato i concorrenti. E dopo l’esibizione del terzo e ultimo ospite della serata, Lous and the Yakuza, abbiamo scoperto i super finalisti dell’edizione: Sofia e i Booda. Colpo di scena dunque, con la Sierra che arrivano al terzo posto ed erano invece tra i favoriti. Vi basta pensare che la Sierra non è mai arrivata al ballottaggio, come Sofia, invece i Booda hanno affrontato anche l’ultimo scontro durante i Live. Come vi avevamo già spiegato, in finale a X Factor tutto è possibile in finale!