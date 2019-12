Chi sono i finalisti di X Factor 2019: il possibile vincitore della 13esima edizione

Finalisti X Factor 2019, chi sono i concorrenti che hanno raggiunto la finale della 13esima edizione

I finalisti di X Factor 2019 sono pronti a giocarsi la vittoria giovedì prossimo. La finale della 13esima edizione andrà in onda giovedì 12 dicembre e sarà una lunga settimana, in attesa di scoprire il nuovo vincitore di X Factor. Samuel è il giudice giunto fino alla semifinale con più concorrenti: i Booda e La Sierra hanno convinto il pubblico fino al settimo Live. Malika Ayane ha resistito solo con Davide Rossi per diverse settimane, al contrario di Mara Maionchi e Sfera Ebbasta che hanno perso il secondo concorrente solo la settimana scorsa. Un concorrente a testa per questi ultimi tre giudici fino alla semifinale, ma uno di loro non lavorerà questa settimana e si godrà la finale da spettatore. Non tutte le categorie, infatti, avrà il suo rappresentante e a farne le spese è stata Mara con i suoi Over.

X Factor 2019 finalisti: Sofia, La Sierra, Davide e i Booda

Eugenio è stato eliminato a sorpresa nel settimo Live: chi sono i finalisti di X Factor 2019? I fantastici quattro di questa edizione sono Sofia Torbambene, La Sierra, Davide Rossi e i Booda. A decretarlo è stato il pubblico con le due manche del settimo Live, ma soprattutto i giudici all’ultimo scontro. Per la prima volta troveremo in finale a X Factor due Gruppi. In finale troveremo Sofia Tornambene, che sin dalla prima puntata è data tra i possibili vincitori. C’è stato un momento in cui si è sentita abbandonata da Sfera, ma il talento di questa Under Donna ha convinto ogni settimana il pubblico. La Sierra sono arrivati in finale senza arrivare mai al ballottaggio, venendo quindi sempre supportati dal pubblico da casa. E non dimentichiamo che il loro inedito è stato tra i più ascoltati nella settimana in cui sono stati tenuti d’occhio i dati. Davide Rossi è forse la sorpresa tra i finalisti di X Factor, visto che è finito al ballottaggio per ben due volte nel sesto Live e le assegnazioni di Malika non sempre hanno trovato l’approvazione dei giudici e del pubblico social.

Vincitore X Factor 2019, i favoriti alla vittoria: ci sarà il colpo di scena?

Ma veniamo al possibile vincitore di X Factor 2019. Il nome che risalta più degli altri tra i favoriti alla vittoria è senza dubbio quello di Sofia, che era seguito da quello di Eugenio prima che lui si giocasse la finale la settimana scorsa. Adesso la giovane cantautrice se la giocherà con La Sierra, probabilmente, più che con gli altri finalisti. Nulla esclude, comunque, che possa esserci un colpo di scena, d’altronde ne abbiamo visti diversi nelle scorse edizioni, la vittoria dell’outsider insomma. Pensiamo a Lorenzo Licitra e i Maneskin, per citare uno degli ultimi colpi di scena.