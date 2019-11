Eugenio a X Factor travolto dalle critiche: “Sono stanco”, Cattelan lo bacchetta

X Factor 2019, Eugenio Campagna sbaglia l’esibizione del sesto Live: critiche per il cantautore

Un sesto Live non facile per Eugenio Campagna a X Factor 2019. L’Over di Mara Maionchi sembrava uno dei principali candidati alla vittoria finale, insieme a pochissimi altri quest’anno, ma probabilmente si è giocato la vittoria con l’atteggiamento di stasera. Il cantautore di Cornflakes non ha preso bene le critiche ricevute dopo aver cantato un brano di Calcutta e ha risposto in modo un po’ indisponente. Eugenio ha chiuso la prima manche, quella in cui i concorrenti si sono esibiti con le assegnazioni, e tutti i giudici, compresa Mara, hanno criticato la sua esibizione. In settimana anche lui non sembrava convintissimo di cantare Calcutta, perché il paragone sarebbe scattato inevitabilmente: lui è stato spesso identificato come un cantante indie.

Eugenio a X Factor delude: “Sono stanco”, la risposta a Mara Maionchi

La prima a esprimersi è stata Malika Ayane, che non avrebbe voluto essere troppo cattiva con il commento e così si è limitata a dire che ha steccato un po’. “Le hai sentite anche tu, le stecche?”, così ha esordito ma vedendo che Eugenio non riconosceva gli errori ci è andata giù pesante. Malika ha detto a Eugenio che ha fatto “un disastro” stasera e anche Samuel è sembrato d’accordo. Il giudice dei Gruppi non ha gradito l’esibizione di Eugenio, arrivando a dire che con questa potrebbe essersi giocato la vittoria di X Factor 2019. Tutti sembrano apprezzare molto Eugenio quando canta i suoi inediti e lui ha replicato dicendo che è una cosa positiva. Anche Sfera Ebbasta non avrebbe assegnato Calcutta al cantautore di Mara, e anche quest’ultima ha rimproverato il suo concorrente: “L’hai cantata male, sono sincera. Non so come mai. Non so cosa sia successo”. A questo punto, Eugenio nel sesto Live ha risposto al suo giudice dicendo: “Sono stanco”.

X Factor, Eugenio Campagna bacchettato da Cattelan nel sesto Live: fischi del pubblico

Un commento che ha spiazzato tutti, in studio e a casa, visto che i concorrenti si stanno dedicando alla loro passione, la musica, e vengono coccolati dalla produzione, anche viziati per certi versi. Dopo la risposta di Eugenio, comunque, è subito intervenuto Alessandro Cattelan con un po’ di ironia: “La stanchezza è uno dei problemi principali di chi fa questo mestiere. Quindi speriamo non sia questo il motivo”. Dopo la seconda manche Samuel è tornato sulla risposta spiazzante di Eugenio a X Factor: “Un artista che dice ‘Sono stanco’ in mezzo ad altri che non lo dicono secondo me può essere un problema”. Eugenio è riuscito a salvarsi dal ballottaggio e Mara lo ha rimproverato salutandolo sul palco. Anche Cattelan, stavolta, lo ha difeso da qualche fischio del pubblico: “Ragazzi, una serata storta può capitare a tutti, dire qualche ca….ta anche”.