X Factor 2019 sesto Live: eliminati, riassunto e replica del 28 novembre

Live X Factor 2019, la sesta puntata di giovedì 28 novembre: l’eliminato del ballottaggio in sospeso

Attesissimo sesto Live di X Factor 2019: due eliminati stasera, ma solo perché nella scorsa puntata il ballottaggio è stato sospeso. Dopo una bellissima apertura con Marco D’Amore, Alessandro Cattelan ha subito mostrato la prima busta nera della serata. E così, osservando la classifica degli inediti di X Factor, ad affrontare Giordana Petralia al ballottaggio è stato Davide Rossi. L’inedito più ascoltato e scaricato invece è stato quello della Sierra. I giudici hanno espresso la loro preferenza tra Giordana e Davide e la prima eliminata del sesto Live è Giordana, finita per l’ennesima volta al ballottaggio. Dopo le manche c’è stato il secondo eliminato, deciso fra tre concorrenti al ballottaggio e non due. Dopo aver salutato Giordana, Cattelan ha dato inizio alla gara. Nella prima manche i concorrenti si sono esibiti con un’orchestra guidata da Durdast, quindi per loro è stata una difficoltà in più.

X Factor 2019 sesto Live, il riassunto della puntata: prima manche piena di critiche

La Sierra stasera hanno convinto Mara Maionchi, contro cui c’è stato uno sfogo in settimana. I giudici hanno notato alcune imprecisioni, ma tutto comprensibile vista la difficoltà dell’orchestra. Secondo a esibirsi Nicola Cavallaro, ma secondo Malika Ayane è stato un po’ troppo irruento. Il pubblico non è sembrato d’accordo con lei, ma anche a Samuel e Sfera Ebbasta questa esibizione non è piaciuta. Anche Sofia Tornambene ha convinto meno Mara stasera, al contrario di Malika che ha apprezzato la scelta del brano di stasera. Qualche critica anche per Davide stasera: insomma, stasera più che mai i giudici hanno avuto qualcosa da ridire sui concorrenti degli altri. I Booda in una versione decisamente diversa dal solito non hanno convinto Sfera e Mara. Malika ha rimproverato Eugenio Campagna per alcune stecche prese, addirittura gli ha detto che è stato un “disastro”. Anche secondo Samuel non è stata una delle sue migliori esibizioni e lo ha riconosciuto anche Mara. Poi una frase di Eugenio ha acceso la polemica: è stato bacchettato da Cattelan e fischiato dal pubblico.

Eliminati X Factor 2019 sesto Live, chi è uscito giovedì 28 novembre

Al termine della prima manche non è stato fatto il nome di un concorrente al ballottaggio perché i tre a rischio sono risultati dalla somma dei voti di entrambe le manche. Nella seconda fase del sesto Live di X Factor 2019 i concorrenti hanno cantato i loro inediti (qui potete scoprire le assegnazioni della prima manche). Una carrellata di esibizioni senza fermarsi ha decretato i tre concorrenti al ballottaggio del sesto Live. All’ultimo scontro abbiamo trovato Davide, Nicola e i Booda. Il pubblico da casa fra i tre ha salvato i Booda, la parola è passata poi ai giudici. Chi è uscito a X Factor 2019 nel sesto Live? Oltre a Giordana, anche Nicola Cavallaro è stato eliminato.

Replica X Factor 2019, dove e come rivedere la puntata su TV8

Dove vedere la replica del sesto Live di X Factor 2019? Per gli abbonati Sky non sarà un problema: c’è la possibilità di rivedere la puntata On Demand, oltre a una folta programmazione di repliche nel palinsesto della settimana. In chiaro, invece, la replica su TV8 della sesta puntata di X Factor 2019 è in programma per mercoledì 4 dicembre alle 21,30.