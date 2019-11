Assegnazioni X Factor 2019 sesto Live e anticipazioni: tornano gli inediti

X Factor 2019, le assegnazioni del sesto Live: i brani dei concorrenti ancora in gara

Tempo di nuove assegnazioni a X Factor 2019: il sesto Live è ormai alle porte e sarà una puntata diversa dalle altre. Chi ha visto la scorsa puntata sa già, infatti, che c’è un ballottaggio in sospeso e nel daily di oggi è emersa un’altra novità. Giordana Petralia è già al ballottaggio e sta aspettando di sapere con chi si sfiderà; l’altro concorrente verrà decretato dalla classifica degli inediti, ovvero il meno ascoltato costerà al concorrente il rischio eliminazione. I due al ballottaggio non si esibiranno nel sesto Live di X Factor 2019, ma i giudici daranno direttamente il verdetto. Poi inizierà la gara e nella prima manche i concorrenti in gara si esibiranno con le assegnazioni del sesto live accompagnati da un’orchestra. Nella seconda manche invece canteranno una versione breve del loro inedito. Cosa ascolteremo della prima manche? Grazie al daily di X Factor di oggi abbiamo scoperto le assegnazioni di giovedì 28 novembre.

Assegnazioni sesto Live X Factor 2019, le scelte dei giudici: Giordana non è contenta

Partiamo da Davide Rossi, l’unico concorrente ancora in gara di Malika Ayane. Per questa settimana, la cantante ha scelto di affidare al suo artista una canzone di Shawn Mendes, ovvero Treat you better. Malika vuole osare, Davide canterà senza pianoforte ed è pronto a questa nuova sfida. Sfera Ebbasta per le sue due Under Donna ha fatto scelte diverse. Sofia Tornambene sarà felice di cantare I love you di Woodkid: “Mi ha incuriosito tantissimo questo artista”, ha commentato la giovane concorrente. Giordana invece canterà Stay di Rihanna, una canzone che lei aveva scartato due settimane fa. E infatti non è felicissima di questa assegnazione del sesto Live: “Penso che il brano non sia uno dei più forti che potevano darmi. Non mi fa impazzire. Devo lavorare molto su rendere mio il pezzo, magari così evito le critiche. Non sono tanto convinta del mio pezzo, perché è troppo comune”.

Assegnazioni X Factor 2019, i brani di giovedì 28 novembre

Samuel ha osato un po’ questa settimana. Per i Booda ha scelto un brano di Beyoncé, ovvero Hold up, meno conosciuto di tanti altri ma ugualmente complicato. La cantante della band ha infatti detto che sarà difficile anche solo avvicinarsi a Beyoncé: “Samuel ci ha un po’ stupiti con questa scelta, perché ha preso dall’olimpo degli artisti Beyoncé”. La Sierra invece scriveranno un testo sulle note di Ennio Morricone: la scelta è ricaduta su The ecstasy of gold. Concluderemo domani le assegnazioni del sesto Live di X Factor 2019 con gli Under Uomo!