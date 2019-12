X Factor 2019 settimo Live: eliminato a sorpresa e replica 5 dicembre

Settimo Live X Factor 2019, la semifinale in onda giovedì 5 dicembre: il riassunto della puntata

Semifinale di X Factor 2019: il settimo Live ha portato alla luce l’ultimo eliminato della 13esima edizione, ma la sfida è stata più che combattuta. Tiziano Ferro e i semifinalisti hanno aperto la puntata, che subito è entrata nel vivo con la prima manche. Nella prima parte i concorrenti si sono esibiti con i brani assegnati dai giudici, mentre nella seconda li abbiamo ascoltati con una canzone scelta in prima persona. Ad aprire la semifinale del 5 dicembre sono stati La Sierra, il duo rap di Samuel. Per loro non solo complimenti, ma anche qualche critica per il brano che hanno presentato. Naturalmente è stata una scelta del giudice, che si è assunto tutte le responsabilità ma riconoscendo che il suo gruppo è riuscito a superare gli ostacoli. Secondo Sfera Ebbasta, infatti, i due rapper hanno usato sempre lo stesso flow, seppure sia stata un’esibizione ottima. Anche Mara Maionchi ha riconosciuto la difficoltà e la bravura della Sierra, mentre secondo Malika Ayane la “gloriosità” del pezzo presentato ha schiacciato la loro esibizione.

X Factor 2019 semifinale, cosa è successo nel settimo Live: la prima manche

Nulla da dire su Sofia Tornambene: la sua esibizione sulle note di Michael Jackston ha convinto tutti i giudici di X Factor 2019. Davide Rossi in una insolita veste nel settimo Live di X Factor 13, come nelle precedenti puntate ha fatto notare Samuel. Il cantante dei Subsonica ha detto di non aver ancora compreso il look artistico di Davide, perché fuori da X Factor dovrà farsi riconoscere. Sfera è un po’ d’accordo e non ha gradito del tutto l’intenzione del brano scelto. Malika ha difeso le sue scelte su Davide, spiegando di averlo indirizzato sul soul. I Booda al contrario hanno una strada ben delineata davanti a loro e anche stasera hanno convinto Sfera. Mara ha chiesto scusa alla cantante se in qualche modo ha usato dei termini che l’hanno offesa in qualche modo, ma non ha cambiato idea. Malika è una fan dei Booda dal primo momento e lo ha ribadito stasera. A chiudere la prima manche è stato Eugenio Campagna, che si è riscattato dopo lo scivolone della settimana scorsa. Forse un po’ troppo tardi, però.

Eliminato settimo Live X Factor 2019, chi è uscito nella semifinale

Malika si è subito complimentata per la concentrazione ritrovata, ma avrebbe urlato meno al suo posto. Secondo Samuel, questa per Eugenio è stata l’assegnazione più difficile ma allo stesso tempo è quella che gli è piaciuta di più. Anche Sfera è stato d’accordo con i suoi colleghi. Il pubblico da casa ha deciso di mandare Eugenio all’ultimo scontro dopo la prima manche. La seconda manche è stata una carrellata di esibizioni, senza interruzione. Il secondo concorrente al ballottaggio, quindi il meno votato della seconda manche, sono stati i Booda. Un ultimo scontro davvero di fuoco tra Eugenio e i Booda e per niente facile per i giudici. L’eliminato del settimo Live di X Factor è Eugenio, che forse ha pagato l’errore del sesto Live e anche Mara ha riconosciuto che è arrivato un po’ spento alle ultime puntate.

Replica X Factor 2019, dove e come rivedere la puntata su TV8

Se avete dubbi sui brani cantati nel settimo Live, trovate qui tutte le assegnazioni. Dove vedere la replica del settimo Live di X Factor 2019? Per gli abbonati Sky ci sono diversi appuntamenti in programma, oltre che il servizio On Demand che vi permetterà di vedere la puntata quando vorrete. La replica su TV8 della semifinale di X Factor 2019 invece è in programma per mercoledì 11 dicembre alle 21,30.