Assegnazioni X Factor 2019 settimo Live: i brani della semifinale

X Factor 2019, le assegnazioni del settimo Live: i concorrenti giunti alla semifinale

Giovedì 5 dicembre andrà in onda la semifinale di X Factor 2019: cosa canteranno i concorrenti ancora in gara? Abbiamo tutte le assegnazioni del settimo Live. Nei daily di inizio settimana, come di consueto, i giudici assegnano i brani ai rispettivi artisti ed è ciò che è successo anche oggi, per la penultima volta nella 13esima edizione. Come si svolgerà il settimo Live? Ecco qualche piccola anticipazione sulla semifinale: ci saranno le classiche due manche, nella prima ascolteremo i brani assegnati e nella seconda dei brani scelti direttamente dai concorrenti. E poi sappiamo già da giovedì scorso che ci sarà Tiziano Ferro ospite. I giudici oggi nel daily hanno continuato a sostenere che i colleghi stanno giocando di strategia con i giudizi, in particolare Sfera Ebbasta ha sostenuto che Samuel è piuttosto pungente. E veniamo adesso alle assegnazioni della semifinale di X Factor 2019.

Assegnazioni settimo Live X Factor 2019, i brani di Eugenio e Sofia

Mara Maionchi ha deciso di portare Eugenio Campagna in un museo per farlo rilassare circondato dall’arte. Non è stato un sesto Live facile per il cantautore, ma è pronto a riscattarsi con il settimo Live. Mara ha deciso di fargli cantare Una buona idea di Nicolò Fabi e lui ne è stato ben contento. Eugenio invece ha scelto un brano di Cesare Cremonini, ovvero Nessuno vuole essere Robin. Ha scelto Cremonini perché lo segue da sempre, sin dai tempi dei Lunapop. Sofia Tornambene era un po’ triste nel dover vivere questo momento senza Giordana, eliminata la settimana scorsa. Per lei, comunque, Sfera ha scelto Human nature di Michael Jackson. Cosa avrà mai scelto, invece, la concorrente? Ovviamente una canzone dei Queen, visto il suo immenso amore per Freddie Mercury. E proprio per questo ha scelto Love of my life.

X Factor 2019 assegnazioni semifinale, cosa canteranno Davide e i Gruppi

Sofia ha avuto un po’ il timore di portare sul palco due canzoni troppo datate, ma Sfera la ha subito rassicurata: sono due classici, per nulla vecchi. E veniamo all’Under Uomo Davide Rossi, partendo dal brano scelto da lui stesso: Uptown funk di Bruno Mars. Un azzardo, forse? Non proprio, piuttosto un sinonimo di sicurezza acquisita grazie a X Factor. Questo brano, infatti, lo ha sempre cantato a casa sua, senza pubblico, e volerla portare adesso in gara dimostra quanto sia cresciuto. Malika Ayane ha spiazzato tutti con la sua assegnazione a Davide: Toxic di Britney Spears! Concluderemo domani le assegnazioni del settimo Live di X Factor 2019 con i Gruppi.