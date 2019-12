X Factor, Eugenio Campagna dopo Calcutta ammette: “Paura e tensione”

Eugenio Campagna dopo l’esibizione su Cosa mi manchi a fare di Calcutta ammette l’errore: le news da X Factor

Eugenio Campagna a rapporto da Mara Maionchi dopo lo scivolone del sesto Live di X Factor 2019. La sua esibizione sulle note di Cosa mi manchi a fare di Calcutta ha lasciato il segno, non positivo ma lo ha lasciato. Il primo a sentirsi segnato da quanto è successo è proprio Eugenio: “Sono stanco” è un’espressione che ha rischiato di interrompere la sua corsa verso la finale di X Factor. Una frase che poi ha spiegato meglio a cosa era dovuta, perché nel daily di oggi abbiamo visto il confronto tra Eugenio e Mara dopo la puntata. Il giorno successivo ai Live, infatti, i concorrenti incontrano i giudici per le assegnazioni, ma stavolta Mara aveva qualcosa da dire al suo concorrente prima di guardare avanti.

X Factor 2019, Eugenio si confronta con Mara: “Momento di paura”

“Sentivo come un senso di claustrofobia a stare là dentro. Non mi sentivo proprio bene. E poi dovevo cantare. Ed è un attimo che mandi tutto… lì, insomma. Mandi tutto a pu….ne”, ha detto Eugenio sfogandosi in un confessionale. La tensione del concorrente era evidente dietro le quinte, per questo Mara ha deciso di portarlo in un museo, con assoluto silenzio e circondato dall’arte. “Sei andato in tilt”, gli ha subito detto il giudice degli Over. “Era un momento generale di paura, di tensione”, ha ammesso Eugenio. Poi Mara ha spiegato la sua posizione: “Non ho potuto difenderti, ti avrei fatto più male che bene. Meno male che il mio angelo custode mi ha tenuto la mano in testa perché ‘Sono stanco’… Eri nervoso, sopra le righe”. A questo punto, Eugenio ha ammesso il suo errore: “Ho sbagliato. Ma non sono così io. Sono molto deluso, per me stesso. Non mi sono montato la testa, è il contrario. La mia emotività va controllata”.

X Factor, Mara Maionchi rimprovera Eugenio: “Spero ti sia servito”

Effettivamente era passato proprio questo messaggio, soprattutto Samuel ha lasciato intendere che Eugenio si fosse montato la testa. In ogni caso, Mara è rimasta davvero stupita dell’uscita infelice del concorrente: “Non pensavo fossi preda dell’ansia, sei equilibrato. Spero che ti sia servito, perché è un vero peccato. Devi cantare per il tuo pubblico, ti ha ripescato con grande amore. Veramente ti hanno voluto bene, perché eri da cacciate. Devi tenere dentro di te questo amore, ti ha aiutato ad andare avanti”. Mara ha poi detto a Eugenio che il sostegno del pubblico in questo momento difficile ha dimostrato che potrà contare sui suoi fan anche quando tutto va male. Adesso la Maionchi, che ha messo a tacere le voci sugli auricolari, è certa che il suo artista abbia imparato la lezione. Ma anche lui è pronto a ripartire: “Non ha vinto la parte della concentrazione e del professionista, ma ha vinto l’emotività, che a volte ti fa sbagliare tutto”.